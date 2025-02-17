Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH STO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3A Trần Khánh Dư , Phường Tân Định, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Lên kế hoạch, chiến lược nội dung có mục tiêu cụ thể hàng tuần, hàng tháng dựa vào kế hoạch tổng thể.

- Xây dựng và quản lý nội dung trên các nền tảng social media của công ty.

-Đảm bảo chất lượng nội dung chính xác và đầy đủ theo KPI đặt ra hàng tuần/tháng.

-Có khả năng viết các nội dung quảng cáo, bài PR, tin tức, thông báo.

- Lên ý tưởng, phối hợp với thiết kế sản xuất hình ảnh, kịch bản video đảm bảo truyền tải đúng thông điệp và mục đích.

- Bám sát các dự án, sự kiện... công ty đang thực hiện để có thông tin chính xác, kịp thời.

-Thường xuyên trao đổi, cập nhật từ các bộ phận khác để có thêm dữ liệu phục vụ cho công việc.

-Thường xuyên tìm hiểu, học hỏi và cập nhật kiến thức, xu hướng các lĩnh vực mà công ty đang hoạt động để xây dựng nội dung phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nhiệt tình, chịu được áp lực, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần trá

-Khả năng viết tốt, sẽ được đào tạo thêm khi nhận việc

-Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có kiến thức trong lĩnh vực y tế là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH STO Thì Được Hưởng Những Gì

-Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đi du lịch teambuiling hàng năm

Được tiếp xúc, học hỏi với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế - chăm sóc sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STO

