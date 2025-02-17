Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57A Trung Mỹ Tây 13,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Phân tích thị trường, xác định đối thủ cạnh tranh và xu hướng Digital Marketing mới nhất. - Phát triển chiến lược Digital Marketing toàn diện bao gồm các kênh như SEO, SEM, Social Media, Content Marketing, Email Marketing, v.v. - Lập kế hoạch ngân sách cho các hoạt động Digital Marketing. - Quản lý và giám sát việc thực hiện các chiến dịch Digital Marketing.

- Phân tích dữ liệu và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch. - Báo cáo kết quả chiến dịch Digital Marketing cho ban lãnh đạo.

- Phân tích và đề xuất các xu hướng Digital Marketing mới nhất.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing/quản trị Marketing, báo chí, truyền thông hoặc các ngành có liên quan

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Có khả năng phân tích, tư duy logic,….

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ Digital Marketing và phần mềm quản lý dự án.

- Sử dụng thành thạo các công cụ Office

- Làm việc chủ động, ham học hỏi, cầu tiến

Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận và thưởng năng lực cùng đãi ngộ tốt từ chính sách công ty

- Cơ hội thăng tiến theo nhu cầu và năng lực

- Được đóng BHXH đầy đủ

- Thưởng sinh nhật, lương tháng 13, teambulding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

