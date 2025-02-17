Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng M, Tòa A2, Chung cư Topaz City, Số 39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Quận 8, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch chi tiêu ngân sách quảng cáo theo target hàng tuần / tháng / quý / năm.
- Phân bổ ngân sách, dự đoán doanh thu, mục tiêu hiệu suất.
- Trực tiếp triển khai set ads theo plan, theo dõi chỉ số và có hành động kịp thời.
- Báo cáo, đo lường và phân tích dữ liệu, đưa ra giải pháp cải thiện hiệu quả.
- Đồng hành cùng team Ecommerce trong các hoạt động hàng ngày, các chiến dịch lớn nhỏ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo và hiểu bản chất các công cụ digital đa nền tảng: Sàn TMĐT, Tik Tok, Facebook, Google, Livestream, v.v..
Thành thạo các công cụ hỗ trợ phân tích: Google Analytics, SE ranking / Ahref / SEMrush...
Kỹ năng tự học tốt, nắm bắt thông tin và truyền đạt hiệu quả.
Kỹ năng xử lý dữ liệu, báo cáo, phân tích và đưa ra giải pháp.
Kỹ năng sắp xếp công việc, chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tiền mặt vào các dịp Tết và các ngày Lễ Quốc gia.
Thưởng Phiếu quà tặng vào sinh nhật nhân viên, sinh nhật Công ty
Mua hàng với giá ưu đãi theo chính sách mua hàng nội bộ.
Thưởng cuối năm, du lịch, khám sức khỏe và xét tăng lương hàng năm.
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện.
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

