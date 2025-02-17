Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 982 Tạ Quang Bửu Phường 6,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty. Xây dựng, viết bài,quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, ý tưởng về hình ảnh, tin tức...) trên Fanpage, Website, Tiktok.

Lên kịch bản quay dựng các clips ngắn để quảng bá Sản phẩm theo kịch bản và đăng lên các trang mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube....

Lên nhà mẫu/ dự ánđể lấy tư liệu/ hình ảnh phục vụ cho nội dung clips.

Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng đúng nhu cầu của công ty và đều đặn hàng tuần/tháng.

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Xây dựng phát triển nội dung và tăng tương tác cho trang Fanpage, Tiktok, nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Viết bài tin tức và bài viết dự án thiết kế - thi công từng công trình lên Website mỗi ngày để duy trì

Nghiên cứu thị trường các đối thủ cạnh tranh trong ngành để lên kế hoạch truyền thông phù hợp cho chiến lược của công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing

Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng nội thất là một lợi thế.

Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.

Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.

Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản từ 9tr-12tr/tháng theo năng lực + Hoa Hồng .

Thưởng thành tích cá nhân (KPIs);

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước nếu trở thành nhân viên chính thức

Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.

Du lịch cùng công ty hàng năm + Thưởng Lễ , Tết, Lương tháng 13...

Thời gian làm việc: 9:00 – 18:00 từ T2 -> T7 (nghỉ CN)

Địa điểm làm việc: 982 Tạ Quang Bửu p6 Quận 8 TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

