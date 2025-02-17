Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 982 Tạ Quang Bửu Phường 6,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty. Xây dựng, viết bài,quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, ý tưởng về hình ảnh, tin tức...) trên Fanpage, Website, Tiktok.
Lên kịch bản quay dựng các clips ngắn để quảng bá Sản phẩm theo kịch bản và đăng lên các trang mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube....
Lên nhà mẫu/ dự ánđể lấy tư liệu/ hình ảnh phục vụ cho nội dung clips.
Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng đúng nhu cầu của công ty và đều đặn hàng tuần/tháng.
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
Xây dựng phát triển nội dung và tăng tương tác cho trang Fanpage, Tiktok, nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Viết bài tin tức và bài viết dự án thiết kế - thi công từng công trình lên Website mỗi ngày để duy trì
Nghiên cứu thị trường các đối thủ cạnh tranh trong ngành để lên kế hoạch truyền thông phù hợp cho chiến lược của công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing
Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng nội thất là một lợi thế.
Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.
Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản từ 9tr-12tr/tháng theo năng lực + Hoa Hồng .
Thưởng thành tích cá nhân (KPIs);
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước nếu trở thành nhân viên chính thức
Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.
Du lịch cùng công ty hàng năm + Thưởng Lễ , Tết, Lương tháng 13...
Thời gian làm việc: 9:00 – 18:00 từ T2 -> T7 (nghỉ CN)
Địa điểm làm việc: 982 Tạ Quang Bửu p6 Quận 8 TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 982 Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-9-12-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job306686
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 74 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Sen Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Sen Vàng
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH MAX EAGLE
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MAX EAGLE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Digizone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Digizone Việt Nam
5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Phavila Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phavila Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ắc Quy Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ắc Quy Hòa Phát
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse
14 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH ONICI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH ONICI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Thế Giới Đẹp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Thế Giới Đẹp
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing HR Vietnam’s ESS Client làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HR Vietnam’s ESS Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH JUMYS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH JUMYS Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHONG THỦY NGUYỄN NHUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 14 Triệu CÔNG TY TNHH PHONG THỦY NGUYỄN NHUNG
Tới 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Visacoop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Visacoop
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Quốc Tế Like Tour Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Quốc Tế Like Tour Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm