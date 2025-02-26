Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỬU LONG MEKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỬU LONG MEKO
- Hồ Chí Minh: Tầng M, Cao ốc Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Mô tả công việc:
• Lập kế hoạch, chiến lược marketing tổng thể xây dựng nhãn hàng theo chỉ tiêu và ngân
sách được giao.
• Lập kế hoạch, triển khai và tối ưu performance các chiến dịch Digital Marketing trên các
kênh Facebok, Google, sàn TMĐT, TikTok…
• Lập chiến lược, kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu, chịu trách nhiệm các
kênh KOL/KOC/Social marketing. Quản lý chất lượng hình ảnh, nội dung trên các kênh
truyền thông (KOL/ MI, OOH, PR, Collab, Digital, POSM, Event...)
• Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan như Sales, PM… để đảm bảo tính hiệu quả
của các chiến dịch Performance Marketing.
• Phân tích xu hướng ngành hàng, thị trường và người tiêu dùng để tối ưu hiệu quả các
chiến dịch marketing.
• Thực hiện báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý dựa trên yêu cầu của quản lý để tối ưu hóa
và đề xuất các cải tiến.
• Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỬU LONG MEKO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỬU LONG MEKO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
