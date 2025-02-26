Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỬU LONG MEKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc:

• Lập kế hoạch, chiến lược marketing tổng thể xây dựng nhãn hàng theo chỉ tiêu và ngân

sách được giao.

• Lập kế hoạch, triển khai và tối ưu performance các chiến dịch Digital Marketing trên các

kênh Facebok, Google, sàn TMĐT, TikTok…

• Lập chiến lược, kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu, chịu trách nhiệm các

kênh KOL/KOC/Social marketing. Quản lý chất lượng hình ảnh, nội dung trên các kênh

truyền thông (KOL/ MI, OOH, PR, Collab, Digital, POSM, Event...)

• Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan như Sales, PM… để đảm bảo tính hiệu quả

của các chiến dịch Performance Marketing.

• Phân tích xu hướng ngành hàng, thị trường và người tiêu dùng để tối ưu hiệu quả các

chiến dịch marketing.

• Thực hiện báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý dựa trên yêu cầu của quản lý để tối ưu hóa

và đề xuất các cải tiến.

• Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.