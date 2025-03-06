Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào việc phân tích, thiết kế và phát triển sản phẩm bằng ReactJS

Phối hợp làm việc cùng với các nhà quản lý ứng dụng doanh nghiệp để xây dựng các ứng dụng

Xây dựng các mạng lưới hệ thống có hiệu suất cao, có khả năng mở rộng và có thể kiểm tra cho ứng dụng web

Khám phá và triển khai các công nghệ tiên tiến nhằm cải thiện tính tin cậy của trang, trải nghiệm của khách

hàng và hiệu suất chung.Có suy nghĩ khác biệt và mới mẻ về các nhiệm vụ hàng ngày và đưa ra các đề xuất cách để nâng cao kỹ năng Frontend

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về ReactJS

ReactJS

Tốt nghiệp đại học các ngành có liên quan

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế hoặc bệnh viện là một lợi thế

Có kiến thức tốt về HTML5, CSS, Javascript

Quen thuộc với Design Pattern (Mẫu thiết kế)

Có kiến thức về thiết kế và lập trình RESTful API

Hiểu biết về kiến trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Nhanh nhẹn, hòa đồng, giỏi nghiên cứu và tự học, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh

Khám sức khỏe định kỳ theo gói Premium

Sử dụng các dịch vụ của phòng khám với mức giá ưu đãi (lên đến 60%)

Bảo hiểm sức khỏe tư nhân

Review năng lực 1 lần/năm

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Team Building, Company trip, YEP,… hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin