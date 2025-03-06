Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
- Hồ Chí Minh: Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào việc phân tích, thiết kế và phát triển sản phẩm bằng ReactJS
Phối hợp làm việc cùng với các nhà quản lý ứng dụng doanh nghiệp để xây dựng các ứng dụng
Xây dựng các mạng lưới hệ thống có hiệu suất cao, có khả năng mở rộng và có thể kiểm tra cho ứng dụng web
Khám phá và triển khai các công nghệ tiên tiến nhằm cải thiện tính tin cậy của trang, trải nghiệm của khách
hàng và hiệu suất chung.Có suy nghĩ khác biệt và mới mẻ về các nhiệm vụ hàng ngày và đưa ra các đề xuất cách để nâng cao kỹ năng Frontend
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ReactJS
Tốt nghiệp đại học các ngành có liên quan
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế hoặc bệnh viện là một lợi thế
Có kiến thức tốt về HTML5, CSS, Javascript
Quen thuộc với Design Pattern (Mẫu thiết kế)
Có kiến thức về thiết kế và lập trình RESTful API
Hiểu biết về kiến trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu
Nhanh nhẹn, hòa đồng, giỏi nghiên cứu và tự học, có trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ theo gói Premium
Sử dụng các dịch vụ của phòng khám với mức giá ưu đãi (lên đến 60%)
Bảo hiểm sức khỏe tư nhân
Review năng lực 1 lần/năm
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Team Building, Company trip, YEP,… hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
