Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1129/21 Lạc Long Quân, Phường 11, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng ReactJs hoặc Angular Framework.

Hợp tác với nhóm thiết kế và backend để tạo ra các trải nghiệm người dùng mượt mà.

Tham gia vào các buổi đánh giá mã và đóng góp vào việc cải thiện chất lượng mã.

Sử dụng các hệ thống quản lý phiên bản như Git để quản lý các thay đổi trong mã nguồn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức hoặc đã làm dự án về ReactJs.

Thành thạo HTML, CSS và JavaScript.

Có ít nhất 6 đến 12 tháng kinh nghiệm với các dự án phát triển web

Biết sử dụng Git để quản lý phiên bản.

Có một ít kiến thức về thuật toán.

Tốt nghiệp cao đại học chuyên ngành liên quan;

Sẵn sàng học hỏi và nâng cao kỹ năng;

Tư duy logic, khả năng trình bày mạch lạc, làm việc nhóm tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước;

Tham gia bảo hiểm sức khỏe sau 6 tháng ký hợp đồng chính thức;

Tham gia các hoạt động happy hour mỗi tháng, teambuilding hằng năm,...;

Thu nhập: 10 đến 12 triệu;

Thời gian làm việc: 9h00 – 18h00, từ thứ 2 đến thứ 6;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin