Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MẶT TRỜI THÁNG NĂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Ngô Sỹ Liên, Đông Ba, TP Huế, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Bảo trì và xây dựng các dự án dựa trên framework của công ty.

• Tối ưu hóa hiệu suất sản xuất cũng như mã cấu trúc lại mã nguồn.

• Đóng góp vào sự phát triển của các công cụ làm cho việc sử dụng sản phẩm dễ dàng hơn

• Hỗ trợ các thành viên trong nhóm khác về năng suất và vấn đề kỹ thuật tốt hơn

• Đóng góp ý tưởng mới cho các giải pháp kỹ thuật

• Xem xét các yêu cầu kinh doanh bằng cách làm việc với các thành viên trong nhóm

• Thực hiện phân tích kỹ thuật các yêu cầu

• Làm việc với các thành viên trong nhóm để phân loại và sửa lỗi với sự quay vòng nhanh chóng

• Đóng góp ý tưởng để làm cho ứng dụng tốt hơn và dễ sử dụng hơn

• Tham gia tích cực vào các cuộc họp thiết kế của khách hàng / đối tác và các cam kết chung

• Đảm bảo các yếu tố về thời gian- chất lượng- ngân sách...của sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các ngành công nghệ thông tin hoăc các chương trình đào tạo liên quan.

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí front-end developer

- Sử dụng thành thạo HTML, CSS, Javascript, .NET

- Có kinh nghiệm sử dụng những Javascript framework như Angular, React, Node.js ... là một lợi thế lớn

- Trình độ tiếng anh đọc hiểu.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MẶT TRỜI THÁNG NĂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Cạnh tranh và thương lượng trong quá trình phỏng vấn

- Lương + thưởng dự án hàng quý + lương tháng thứ 13 hàng năm.

- Giải thưởng có giá trị cao cho nhân viên tốt nhất trong năm.

- Xét tăng lương hàng năm.

- Cơm Trưa và Nước Uống: Được phục vụ đầy đủ từ đầu bếp công ty

- Lựa chọn lựa chọn tại nơi làm việc: Giữa Trụ sở chính Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Huế

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,..

- Ít nhất một chuyến du lịch cùng công ty mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MẶT TRỜI THÁNG NĂM

