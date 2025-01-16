Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, Toà nhà Thép Việt Thành, 623 - 625 Nguyễn Trãi, P .11, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế, phát triển và duy trì các tính năng front-end chất lượng cao, đáp ứng tốt cho nền tảng của chúng tôi bằng ReactJS, NextJS, Redux, TypeScript và HTML.

Hợp tác chặt chẽ với các đội Phát triển Sản phẩm và Thiết kế Sản phẩm để hiểu yêu cầu và chuyển đổi chúng thành các giải pháp kỹ thuật.

Đảm bảo tính khả thi về mặt kỹ thuật của các thiết kế UI/UX và tối ưu hóa trang web để đạt tốc độ và khả năng mở rộng tối đa.

Tiến hành kiểm tra và gỡ lỗi kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu suất cao và độ tin cậy trên nhiều trình duyệt và thiết bị.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong phát triển web front-end.

Kiến thức vững chắc về JavaScript và CSS, cùng với hiểu biết tốt về phát triển web front-end.

Kinh nghiệm làm việc với các framework và công nghệ front-end hiện đại như ReactJS, NextJS, Redux, và TypeScript.

Kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs.

Quen thuộc với các thư viện tạo kiểu front-end như Tailwind CSS hoặc Bootstrap, và hiểu biết cơ bản về SASS để tạo kiểu CSS nâng cao.

Quen thuộc với các hệ thống quản lý phiên bản (đặc biệt là Git).

Kiến thức về các công cụ quản lý dự án như Jira.

Có khả năng đọc và viết tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Quen thuộc với MUI hoặc Ant Design, và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế như Figma.

Bằng cấp:

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan.

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật; giao tiếp tốt là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 85% / 2 tháng.

Tham gia sự kiện "Happy Friday" hàng tuần.

Làm việc và giao tiếp với khách hàng ở Úc, Mỹ,...

Cơ hội học hỏi từ các buổi trình bày công nghệ mới và kiến thức nâng cao, mở rộng hiểu biết và kỹ năng trong lĩnh vực liên quan.

Du lịch công ty hàng năm và hoạt động team-building.

Xét duyệt tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EXCELLENT NODES

