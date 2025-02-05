Tuyển Frontend Developer Top On Seek (TOS) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42/37 Hoàng Diệu, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, lập trình trong các dự án phát triển sản phẩm bằng ReactJS, HTML, CSS.

- Tham gia nghiên cứu và trình bày các công nghệ mới.

- Viết tài liệu đặc tả kỹ thuật liên quan đến công việc dự án.

- Thực hiện yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết tốt về Javacript, HTML5/CSS3, GIT, Bootstraps.

- Nắm vững kiến thức về React hook, Axios – hiểu biết về React state managermant như Redux, Recoil hoặc React Context AP, Jquery.

- Có tư duy lập trình tốt, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc mình làm.

- Có laptop cá nhân.

Tại Top On Seek (TOS) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty đóng BHYT, BHXH, BHTN full lương.

- Đánh giá hiệu quả, xét tăng lương, nâng cấp bậc định kỳ 2 lần/năm (tháng 1 và tháng 7).

- Company trip,...

- Làm việc cùng Tech Team trẻ trung, nhiệt huyết và năng động, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau.

- Tham gia trực tiếp vào phát triển sản phẩm chiến lược của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Top On Seek (TOS) Ltd.

