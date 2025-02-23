Tuyển Frontend Developer CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CER GROUP
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CER GROUP

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CER GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 144

- 146

- 148 đường số 11, Khu phố 5, P.An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuyển đổi số các quy trình kinh doanh, giúp phòng Kinh doanh và Digital Marketing hoạt động hiệu quả hơn.
Tham gia lập trình và phát triển các dự án liên quan đến ERP và các nền tảng thương mại điện tử cho công ty.
Làm việc chặt chẽ với các nhà Design, Product Owner và backend để hoàn thành ứng dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên xây dựng và phát triển các ứng dụng với ReactJS and NextJS (NextJS 14)
Hiểu biết cơ bản về React Server Components & React Server-Side Rendering trong NextJS
Có tư duy phân tích tốt để cùng team giải quyết các vấn đề trong công việc, có tinh thần tự học hỏi và khả năng tìm hiểu các công nghệ mới.
Chủ động trong công việc, cam kết hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Tại CER GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo năng lượng theo năng lực
Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật
Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.
Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.
Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CER GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CER GROUP

CER GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 144-146-148 Đường số 11, khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

