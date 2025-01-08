Tuyển Frontend Developer Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Tuyển Frontend Developer Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Mona Media
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Mona Media

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Mona Media

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 07, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Làm việc theo sự phân công của Leader
Phối hợp giữa các nhóm để phát triển dự án
Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu các dự án Web - Application

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo HTML/CSS/JAVASCRIPT.
Xử lý thành thạo React Hook, Redux, Redux toolkit.
Sử dụng các thư viện component (e.g. Material UI).
Hiểu về CSS Frameworks (e.g. Tailwind CSS) và Preprocessors (e.g. Sass, SCSS).
Làm việc hiệu quả với các công cụ quản lý version (e.g. gitlab).
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm với Reactjs, hiểu biết về React Native là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc về REST, API, JSON,....
Tư duy logic tốt.

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn được hướng dẫn tư duy Logic nghiệp vụ
Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10%
Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building
Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ• Các giải thể thao điện tử định kỳ
Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần
Team Building tối thiểu 1 lần/năm
Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ
Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn
Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần
Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mona Media

Mona Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

