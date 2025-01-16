Tuyển Giám đốc điều hành Vacons Architects (Interior Design & Build) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Vacons Architects (Interior Design & Build)
Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 25 Đường 34, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 400 - 500 USD
- Phối hợp cùng các phòng/ban dự án để tổ chức, triển khai công tác đấu thầu;
- Tư vấn giải pháp về kỹ thuật đấu thầu, giải pháp thi công, triển khai dự án,...
- Tham gia thuyết trình, trình bày về mặt kỹ thuật, biện pháp thi công với khách hàng;
- Những công việc khác được chỉ đạo từ Ban giám đốc.
Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kiến trúc, xây dựng hoặc những ngành khác tương đương;
- Có kinh nghiệm làm việc ở từ 05 năm trở lên;
- Trung thực, nhanh nhẹn, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc;
- Kỹ năng ra quyết định, tư duy phân tích, giao tiếp tốt;
- Tiếng anh tốt 04 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết).
QUYỀN LỢI
- Mức lương từ 20 triệu đến 30 triệu (lương net) + thưởng dự án (Tổng thu nhập hằng tháng ~ 35tr-45tr/tháng).
- Có kinh nghiệm làm việc ở từ 05 năm trở lên;
- Trung thực, nhanh nhẹn, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc;
- Kỹ năng ra quyết định, tư duy phân tích, giao tiếp tốt;
- Tiếng anh tốt 04 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết).
QUYỀN LỢI
- Mức lương từ 20 triệu đến 30 triệu (lương net) + thưởng dự án (Tổng thu nhập hằng tháng ~ 35tr-45tr/tháng).
Tại Vacons Architects (Interior Design & Build) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vacons Architects (Interior Design & Build)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI