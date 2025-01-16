Tuyển Giám đốc điều hành Vacons Architects (Interior Design & Build) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 500 USD

Vacons Architects (Interior Design & Build)
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Vacons Architects (Interior Design & Build)

Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 25 Đường 34, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 400 - 500 USD

- Phối hợp cùng các phòng/ban dự án để tổ chức, triển khai công tác đấu thầu;
- Tư vấn giải pháp về kỹ thuật đấu thầu, giải pháp thi công, triển khai dự án,...
- Tham gia thuyết trình, trình bày về mặt kỹ thuật, biện pháp thi công với khách hàng;
- Những công việc khác được chỉ đạo từ Ban giám đốc.

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kiến trúc, xây dựng hoặc những ngành khác tương đương;
- Có kinh nghiệm làm việc ở từ 05 năm trở lên;
- Trung thực, nhanh nhẹn, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc;
- Kỹ năng ra quyết định, tư duy phân tích, giao tiếp tốt;
- Tiếng anh tốt 04 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết).
QUYỀN LỢI
- Mức lương từ 20 triệu đến 30 triệu (lương net) + thưởng dự án (Tổng thu nhập hằng tháng ~ 35tr-45tr/tháng).

Tại Vacons Architects (Interior Design & Build) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vacons Architects (Interior Design & Build)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vacons Villa Tower, No. 25, Street No. 34, An Khanh Ward, Thu Duc City (Dist.2), HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

