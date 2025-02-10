Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Trường Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, điều phối và giám sát các dự án xây dựng từ giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế, thi công đến khi hoàn thành và bàn giao.

- Xây dựng kế hoạch triển khai dự án, lập tiến độ tổng thể, phân bổ nguồn lực và kiểm soát ngân sách.

- Kiểm soát chất lượng thi công, đảm bảo tiến độ và an toàn lao động.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

- Đảm bảo các dự án tuân thủ đúng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật liên quan.

- Kiểm tra và giám sát việc thi công tại công trường, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

- Tổ chức nghiệm thu nội bộ, đối tác và cơ quan quản lý nhà nước khi cần thiết.

- Xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

- Các vấn đề về quy hoạch, điều chỉnh QH/1/500, 1/2000, 1/5000, Thẩm duyệt PCCC cho dự án, ĐTM, Giấy phép xây dựng, …

- Các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất, tách thửa; Hồ sơ bán hàng…

- Lập hồ sơ đấu thầu và tham gia dự thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án BĐS.

- Lập hồ sơ và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất các dự án BĐS.

- Thẩm định dự án, Lập đề xuất đầu tư đối với các dự án khả thi sau khi thẩm định.

- Tổ chức phân tích trình tự/thủ tục pháp lý, hiệu quả kinh tế.