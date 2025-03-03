Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 - 10 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Mô tả vị trí công việc:
+ Chịu trách nhiệm phát triển, triển khai và giám sát các kế hoạch kinh doanh chiến lược của công ty nhằm đạt được mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và sự phát triển bền vững.
+ Đề xuất các sáng kiến kinh doanh mới: Phát triển các chiến lược sáng tạo để thúc đẩy sự tăng trưởng của công ty và mở rộng thị trường.
+ Nghiên cứu và đánh giá thị trường: Thu thập và phân tích thông tin về nhu cầu khách hàng, các yếu tố kinh tế, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành.
+ Thực hiện vai trò đầu mối liên hệ giữa công ty và khách hàng, kết nối với tập đoàn ở nước ngoài để nắm bắt nhu cầu và khó khăn của khách hàng tiềm năng.
+ Nghiên cứu phương án phát triển thị trường hiệu quả, tạo ra sự khác biệt so với thị trường giới thiệu nhân sự tại Việt Nam.
+ Đề xuất và trao đổi với khách hàng về chất lượng dịch vụ để cải tiến hoạt động giới thiệu nhân sự và việc làm.
+ Cung cấp thông tin môi trường việc làm, nhân sự tại Việt Nam phù hợp theo pháp luật Việt Nam bằng tiếng Nhật và tiếng Anh cho khách hàng.
+ Tổng hợp các vấn đề liên quan đến kinh doanh của khách hàng, báo cáo cho Tổng giám đốc người Nhật đề xuất các giải pháp kinh doanh.
+ Lập báo cáo và dự báo tài chính: Chuẩn bị báo cáo về tiến độ và hiệu quả của kế hoạch kinh doanh, dự báo doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
- Số lượng: 01 người
- Số lượng:
- Thời gian bắt đầu làm việc: Từ ngày 15/04/2025
- Thời gian bắt đầu làm việc:
- Địa điểm làm việc: Số 1A, Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Yêu cầu về trình độ:
- Yêu cầu về kinh nghiệm: Trên 05 kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giới thiệu việc làm.
- Yêu cầu về kinh nghiệm:
- Yêu cầu khác:
+ Thông thạo ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật để đọc hiểu các tài liệu chuyên môn về giới thiệu nhân sự và việc làm bằng tiếng Anh và tiếng Nhật.
+ Am hiểu văn hóa kinh doanh của các đối tác và khách hàng đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Âu Mỹ.
+ Khả năng giao tiếp, quảng bá dịch vụ cho khách hàng tốt.
+ Chịu được áp lực tần suất công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
- Mức lương:
- Quyền lợi:
+ Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
+ Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
+ Thưởng theo kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4F IBC Building, 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

