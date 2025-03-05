Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Giám đốc điều hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Vinhomes Golden River Ba Son, 2 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Sales Enablement: Ensure sales teams can easily access, understand, and present products.
• Product Engagement: Keep sales informed, motivated, and confident in selling.
• Data Insights: Analyse sales, market trends, and inventory to optimize performance.
• Stock Management: Develop an efficient system to track and manage product availability.
• Hỗ trợ kinh doanh: Đảm bảo đội ngũ kinh doanh dễ dàng tiếp cận, hiểu rõ và tư vấn sản phẩm hiệu quả.
• Tương tác sản phẩm: Giúp đội ngũ kinh doanh luôn cập nhật thông tin, có động lực và tự tin khi bán hàng.
• Phân tích dữ liệu: Đánh giá doanh số, xu hướng thị trường và tồn kho để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.
• Quản lý hàng tồn kho: Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý sản phẩm hiệu quả, đảm bảo nguồn hàng luôn sẵn có.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• 3+ years experience in data analysis for projects or products. Experience with major Real Estate firms (Vinhome, etc.) is a plus.
• Passion for Real Estate & AI
• Tech-savvy, with experience in GIS Mapping, data analytics, and inventory management systems preferred.
• Detail-oriented with skills to communicate complex information concisely & clearly.
• Proactive & problem-solving focused.
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu trong các dự án hoặc sản phẩm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty BĐS lớn (Vinhomes, v.v.).
• Đam mê lĩnh vực bất động sản & công nghệ AI.
• Thành thạo công nghệ, ưu tiên có kinh nghiệm về GIS Mapping, phân tích dữ liệu và hệ thống quản lý tồn kho.
• Kỹ năng phân tích chi tiết, khả năng truyền đạt thông tin phức tạp một cách rõ ràng, dễ hiểu.
• Tư duy chủ động, tập trung vào giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

• Income: 15 - 20 million VND + Bonus + Training. Probation period: 2 months.
• Salary and bonus policy based on the 3P principle, project-based bonuses, and 13th-month salary.
• Full social insurance, health insurance, and unemployment insurance as per regulations.
• Dynamic and professional working environment with career growth opportunities in the Australian real estate industry.
• In-depth training in international finance and accounting.
• Quarterly company parties and at least one annual trip.
• Thu nhập: 15 - 20 triệu VNĐ + Bonus + Training. Thử việc 2 tháng.
• Chính sách lương thưởng theo nguyên tắc 3P, thưởng theo dự án, lương tháng 13.
• Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển trong ngành bất động sản Úc.
• Được đào tạo chuyên sâu về tài chính và kế toán quốc tế.
• Tham gia tiệc công ty hàng quý, du lịch ít nhất 01 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Lux 6 Vinhomes Golden River Ba Son - 2 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

