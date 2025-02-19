Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn
- Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà AP số 87 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
• Tìm hiểu & nhận đào tạo về đời sống, văn hoá và các chương trình đầu tư doanh nghiệp & bất động sản tại các quốc gia trên thế giới để tư vấn cho các nhà đầu tư Việt Nam.
• Tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng theo dữ liệu Công ty cung cấp & chăm sóc các nhà đầu tư cũ để nhận các lời giới thiệu đầu tư mới.
• Tư vấn thông tin sản phẩm, dịch vụ, các chương trình đầu tư, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện ký kết, giao dịch tại Công ty.
• Tham gia tổ chức các hội thảo, sự kiện do Công ty tổ chức theo định kỳ.
• Hỗ trợ và đào tạo các đối tác của công ty về sản phẩm và dịch vụ của công ty.
• Phối hợp với các phòng ban chuyên môn khác làm cầu nối cho các hoạt động hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước.
• Đi công tác nước ngoài để làm việc với đối tác và dẫn nhà đầu tư khảo sát dự án tại các quốc gia (nếu có)
• Quản lý các dự án theo chuyên môn nếu có.
• Thực hiện công việc trên hệ thống phần mềm quản lý CRM, và làm các báo cáo liên quan.
• Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn
