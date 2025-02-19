Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

• Tìm hiểu & nhận đào tạo về đời sống, văn hoá và các chương trình đầu tư doanh nghiệp & bất động sản tại các quốc gia trên thế giới để tư vấn cho các nhà đầu tư Việt Nam.

• Tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng theo dữ liệu Công ty cung cấp & chăm sóc các nhà đầu tư cũ để nhận các lời giới thiệu đầu tư mới.

• Tư vấn thông tin sản phẩm, dịch vụ, các chương trình đầu tư, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện ký kết, giao dịch tại Công ty.

• Tham gia tổ chức các hội thảo, sự kiện do Công ty tổ chức theo định kỳ.

• Hỗ trợ và đào tạo các đối tác của công ty về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

• Phối hợp với các phòng ban chuyên môn khác làm cầu nối cho các hoạt động hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước.

• Đi công tác nước ngoài để làm việc với đối tác và dẫn nhà đầu tư khảo sát dự án tại các quốc gia (nếu có)

• Quản lý các dự án theo chuyên môn nếu có.

• Thực hiện công việc trên hệ thống phần mềm quản lý CRM, và làm các báo cáo liên quan.

• Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn