Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Giải pháp Công nghệ Quang Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1,500 USD

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh

- Căn cứ theo chỉ tiêu được giao, xây dựng kế hoạch định kỳ tháng/quý/năm.

2. Tổ chức triển khai kế hoạch bán hàng

- Quản lý hoạt động Kinh doanh:

+ Tìm kiếm các dự án mới, và tiếp cận dự án thông qua Chủ đầu tư, Công ty Tư vấn thiết kế, Ban quản lý Dự án, Tổng thầu xây dựng, kết cấu thép, tham gia các sự kiện, hội thảo ngành ....

+ Tư vấn giới thiệu sản phẩm/giải pháp, trình mẫu, cấp mẫu (quản lý hàng mẫu theo Quy định), lập danh mục sản phẩm (Spec) cho Dự án cụ thể, lập báo giá dự toán cho khách hàng, đàm phán, thương lượng, chốt sales.

+ Quản lý công nợ của Khách hàng: Kiểm tra công tác thu hồi công nợ theo đúng tiến độ và quy trình của Công ty.

+ Chăm sóc khách hàng:

- Hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề, sự cố, sự vụ khi có phát sinh liên quan đến khách hàng.

- Xây dựng hệ thống quy trình:

+ Tham gia xây dựng hệ thống quy trình của Kinh doanh dự án khi có yêu cầu.

+ Tham gia xây dựng các chính sách cơ chế cho Kinh doanh dự án.

- Học hỏi và phát triển