Tuyển Giám đốc kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Tập Đoàn Karofi Holding
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Tecomen trong giai đoạn mới, Tập đoàn thông báo chiêu mộ nhân sự cấp cao cho vị trí Giám đốc Marketing - Thương hiệu Karofi với mô tả công việc như sau:
• Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, giám sát triển khai, báo cáo triển khai và cải tiến các hoạt động Marketing (4P) để đảm bảo các mục tiêu: Net Sales, EBIT, Market Share cho tập đoàn
• Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai nghiên cứu thị trường (Market Research, MR) khảo sát đánh giá ý tưởng các sản phẩm đã triển khai hay những nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc đã đáp ứng nhưng chưa đầy đủ để đề xuất các ý tưởng sản phẩm mới
• Xây dựng, đề xuất và chọn ý tưởng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh cho ngành hàng quản lý và đem về Net Sales và EBIT lớn hơn cho công ty
• Xây dựng chiến lược phân khúc, định vị, thông điệp truyền thông, và thực hiện việc truyền thông
• Phân tích giá trị, lợi nhuận và chiến lược định giá
• Lập kế hoạch Marketing tung sản phẩm mới (4P: Product, Price, Promotion, Place)
• Huấn luyện đào tạo đội ngũ qua công việc, hướng dẫn kèm cặp (70-20-10) phối hợp thực hiện việc đào tạo cho các nhân viên bán hàng về sản phẩm của mình phụ trách
• Xây dựng và phát triển hệ thống quản trị Marketing nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất
II. QUYỀN LỢI:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Karofi Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
