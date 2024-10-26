Tuyển Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh):

Tư vấn, hỗ trợ Giám đốc TT KHCN/TTKD quản lý điều hành mảng kinh doanh tín dụng trong phạm vi phụ trách. Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tình hình các Khách hàng hiện hữu để thu thập thông tin liên quan phục vụ cho việc xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, cách thức, biện pháp tiếp cận, tiếp thị. Đồng thời, không ngừng tạo dựng các mối quan hệ với chính quyền, tổ chức, hiệp hội, cá nhân... nhằm phục vụ cho việc phát triển Khách hàng. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động hướng tới từng đối tượng Khách hàng mục tiêu để chào bán các sản phẩm Tín dụng phù hợp (SPTD theo quy định của TGD RB trong từng thời kỳ) nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của trung tâm bao gồm các đội ngũ bán hàng thông qua việc phân bổ các nguồn lực, phân công công việc, thời gian thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường hiệu quả triển khai, hỗ trợ CBNV trung tâm hoàn thành nhiệm vụ; Thực hiện báo cáo các công việc, đề xuất/góp ý cho cấp quản lý trực tiếp về các công việc, sản phẩm, quy trình đã thực hiện và các cấp LD khác khi có yêu cầu (bao gồm cả giải quyết khiếu nại với KH, báo cáo Quản lý rủi ro...) thuộc thẩm quyền

Tư vấn, hỗ trợ Giám đốc TT KHCN/TTKD quản lý điều hành mảng kinh doanh tín dụng trong phạm vi phụ trách.

Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tình hình các Khách hàng hiện hữu để thu thập thông tin liên quan phục vụ cho việc xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, cách thức, biện pháp tiếp cận, tiếp thị. Đồng thời, không ngừng tạo dựng các mối quan hệ với chính quyền, tổ chức, hiệp hội, cá nhân... nhằm phục vụ cho việc phát triển Khách hàng.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động hướng tới từng đối tượng Khách hàng mục tiêu để chào bán các sản phẩm Tín dụng phù hợp (SPTD theo quy định của TGD RB trong từng thời kỳ) nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của trung tâm bao gồm các đội ngũ bán hàng thông qua việc phân bổ các nguồn lực, phân công công việc, thời gian thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường hiệu quả triển khai, hỗ trợ CBNV trung tâm hoàn thành nhiệm vụ;

Thực hiện báo cáo các công việc, đề xuất/góp ý cho cấp quản lý trực tiếp về các công việc, sản phẩm, quy trình đã thực hiện và các cấp LD khác khi có yêu cầu (bao gồm cả giải quyết khiếu nại với KH, báo cáo Quản lý rủi ro...) thuộc thẩm quyền

2. Quản lý chất lượng dịch vụ:

Thực hiện bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ: 5S, 4C... của MSB nhằm đem đến cho khách hàng sự hài lòng khi giao dịch và sử dụng sản phẩm. Chịu trách nhiệm chỉ đạo/ trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng đối với nhóm phụ trách Phối hợp với CBBH và các bên liên quan để đảm bảo tiến độ xử lý hồ sơ tín dụng và yêu cầu của KH được kịp thời;

Thực hiện bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ: 5S, 4C... của MSB nhằm đem đến cho khách hàng sự hài lòng khi giao dịch và sử dụng sản phẩm.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo/ trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng đối với nhóm phụ trách

Phối hợp với CBBH và các bên liên quan để đảm bảo tiến độ xử lý hồ sơ tín dụng và yêu cầu của KH được kịp thời;

3. Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro:

Quản lý tuân thủ của ĐVKD, bao gồm: tuân thủ SLAs, sử dụng & cập nhật công cụ bán hàng Quản lý việc khắc phục khuyến nghị của KTNB đối với các lỗi ghi nhận cho nhóm phụ trách Tuân thủ đúng các Quy định về lãi suất, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng theo quy định hiện hành của NHBL và MSB. Trình Lãnh đạo cấp trên phê duyệt khi vượt thẩm quyền; Quản lý tỷ lệ nợ xấu & việc triển khai kế hoạch kiểm soát tỷ lệ nợ xấu

Quản lý tuân thủ của ĐVKD, bao gồm: tuân thủ SLAs, sử dụng & cập nhật công cụ bán hàng

Quản lý việc khắc phục khuyến nghị của KTNB đối với các lỗi ghi nhận cho nhóm phụ trách

Tuân thủ đúng các Quy định về lãi suất, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng theo quy định hiện hành của NHBL và MSB. Trình Lãnh đạo cấp trên phê duyệt khi vượt thẩm quyền;

Quản lý tỷ lệ nợ xấu & việc triển khai kế hoạch kiểm soát tỷ lệ nợ xấu

4. Quản lý nguồn lực:

Điều phối nhân sự trong nhóm theo thẩm quyền nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả, đạt hiệu suất vận hành và kinh doanh theo cam kết Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV thuộc mảng công việc phụ trách trong nhóm theo thẩm quyền Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV; cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan; Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo. Phối hợp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ thuộc mảng công việc phụ trách trong nhóm theo thẩm quyền Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết trong nhóm

Điều phối nhân sự trong nhóm theo thẩm quyền nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả, đạt hiệu suất vận hành và kinh doanh theo cam kết

Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV thuộc mảng công việc phụ trách trong nhóm theo thẩm quyền

Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV; cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan; Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo.

Phối hợp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ thuộc mảng công việc phụ trách trong nhóm theo thẩm quyền

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết trong nhóm

5. Phát triển năng lực bản thân:

Chủ động học hỏi, tìm hiểu các thông tin, kiến thức phục vụ cho công việc; Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, hoàn thành các bài kiểm tra định kỳ và đột xuất tại vị trí công việc đảm nhiệm.

Chủ động học hỏi, tìm hiểu các thông tin, kiến thức phục vụ cho công việc;

Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, hoàn thành các bài kiểm tra định kỳ và đột xuất tại vị trí công việc đảm nhiệm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng... Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng

Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng...

Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng

2. Kinh nghiệm:

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ tín dụng tài chính ngân hàng 2 năm gần nhất đánh giá từ tương đương S trở lên hoặc; Ít nhất 1,5 năm phụ trách nhóm bán hàng; Ưu tiên cán bộ đã làm với chức danh tương đương tại các tổ chức tín dụng có quy mô tương đương với MSB trở lên hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại tổ chức tài chính/ NH có quy mô nhỏ hơn và có khả năng phát triển KH tốt

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ tín dụng tài chính ngân hàng 2 năm gần nhất đánh giá từ tương đương S trở lên hoặc;

Ít nhất 1,5 năm phụ trách nhóm bán hàng;

Ưu tiên cán bộ đã làm với chức danh tương đương tại các tổ chức tín dụng có quy mô tương đương với MSB trở lên hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại tổ chức tài chính/ NH có quy mô nhỏ hơn và có khả năng phát triển KH tốt

3. Kiến thức:

Có kiến thức tổng quan về ngân hàng, mô hình hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Am hiểu các sản phẩm dịch vụ, quy trình, quy định của MSB, Chủ động ứng phó với các thay đổi về chính sách, quy trình, quy định để đạt mục tiêu kinh doanh. Có khả năng trình bày, tư vấn, thiết kế các gói giải pháp tài chính chuyên sâu cho khách hàng; Có thể đảm phán về cơ chế phối hợp để mang lại hiệu quả cao nhất. Cập nhật các thay đổi trong thị trường ngân hàng, và có các hành động ứng xử tương ứng với các thay đổi trên.

Có kiến thức tổng quan về ngân hàng, mô hình hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

Am hiểu các sản phẩm dịch vụ, quy trình, quy định của MSB, Chủ động ứng phó với các thay đổi về chính sách, quy trình, quy định để đạt mục tiêu kinh doanh.

Có khả năng trình bày, tư vấn, thiết kế các gói giải pháp tài chính chuyên sâu cho khách hàng;

Có thể đảm phán về cơ chế phối hợp để mang lại hiệu quả cao nhất.

Cập nhật các thay đổi trong thị trường ngân hàng, và có các hành động ứng xử tương ứng với các thay đổi trên.

4. Kỹ năng/Khả năng - Năng lực chung: Kỹ năng giao tiếp và truyền thông, Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng, Khả năng tiếp thị, điều tra và dự báo thị trường; - Năng lực quản lý: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả năng lãnh đạo và tạo động lực, Khả năng tác động và gây ảnh hưởng, - Năng lực chuyên môn:

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung:

- Năng lực quản lý:

- Năng lực chuyên môn:

Khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề; Khả năng quản trị danh mục khách hàng; Khả năng quản trị rủi ro bán lẻ; Kỹ năng thẩm định khách hàng; Kỹ năng quản lý chất lượng dịch vụ. Khả năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

Khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề;

Khả năng quản trị danh mục khách hàng;

Khả năng quản trị rủi ro bán lẻ;

Kỹ năng thẩm định khách hàng;

Kỹ năng quản lý chất lượng dịch vụ.

Khả năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

5. Các yêu cầu khác:

Có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xây dựng và phát triển KH mới Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, chịu được tần suất đi lại nhiều, trung thực, liêm chính. minh bạch trong các hoạt động; Thích thử thách, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao

Có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xây dựng và phát triển KH mới

Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, chịu được tần suất đi lại nhiều, trung thực, liêm chính. minh bạch trong các hoạt động;

Thích thử thách, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP MSB

1. Lương thưởng hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn. Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù). Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.

Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).

Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2. Chính sách phúc lợi toàn diện:

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,... Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.

Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...

Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3. Đào tạo và thăng tiến:

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc. Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành. Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai. Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.

Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.

Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.

Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục. Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ. Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.

Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.

Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.

Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin