Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DEMEGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 297 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Giám sát các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài như An ninh, vệ sinh, Kiểm soát Côn trùng, Chăm sóc cây và các dịch vụ thầu phụ khác (nếu có) theo tiêu chuẩn dịch vụ của dự án. Phối hợp cùng CĐT tiếp nhận bàn giao từ nhà thầu: Rà soát hiện trạng lắp đặt/thi công, phản ánh các tồn tại hoặc tư vấn cải tiện giúp tối ưu ở góc độ quản lý vận hành; Thương thảo với các nhà thầu về vấn đề đào tạo người vận hành,... Phối hợp xây dựng quy trình-tiêu chuẩn-biểu mẫu Bộ phận. Phối hợp UAT phần mềm công nghệ quản lý vận hành tòa nhà và các phần mềm khác có liên quan được xây dựng bởi công ty. Đồng thời đưa ra những tư vấn, góp ý, chỉnh sửa cho phù hợp với vận hành thực tế tại dự án mà bạn phụ trách. Thông báo cho các phòng/ban/bộ phận liên quan và văn phòng quản lý về các yêu cầu, thắc mắc và góp ý,...của Cư dân, đồng thời theo dõi/ phối hợp đảm bảo những vấn đề đó được giải quyết triệt để. Thực hiện các công việc khác theo bản mô tả công việc đính kèm và phân công của Giám đốc Ban quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cấp từ Đại học trở lên và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về QLVH chung cư theo quy định của Bộ Xây dựng; chứng chỉ PCCC&CNNH; ưu tiên có chứng chỉ ATLĐ. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương, 01 năm kinh nghiệm làm set up dự án. Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản. Sử dụng máy tính thành thạo. Tác phong, hình thức chuyên nghiệp. Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, đàm phán. Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc. Kỹ năng giải quyết tình huống- khả năng nhận biết vấn đề, sự cố và xử lý kịp thời.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DEMEGO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương (gross): 9.000.000 đ/tháng – 12.000.000 đ/tháng (tùy năng lực) Thời gian làm việc: 8 tiếng một ngày (không bao gồm giờ nghỉ giữa ca), 6 ngày/ tuần, theo giờ làm việc của dự án và có thể linh hoạt theo yêu cầu công việc. Nghỉ 1 ngày/tuần và Lễ Tết theo quy định. Được hưởng các chính sách đãi ngộ của công ty như: Lương tháng thứ 13, Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật công ty,... Tham gia đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Môi trường làm việc đoàn kết, với nhiều cơ hội phát triển, năng động, chuyên nghiệp, chia sẻ, hợp tác để cùng đến thành công.

