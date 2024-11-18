Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần Gcool làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

- Đi thăm thị trường / khách hàng theo kế hoạch & tuyến bán hàng

- Triển khai, thúc đẩy, giám sát hoạt động trưng, bày bán hàng của đại lý

- Giám sát tồn kho, tồn kho theo cơ cấu bán hàng

- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh : giá, CTKM, hoạt động hỗ trợ bán hàng

- Xây dựng quan hệ với nhân viên bán hàng, chủ doanh nghiệp, đại lý

- Đề xuất các phương án, chương trình bán hàng để đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh

- Hỗ trợ, phát triển mở rộng hoạt động kênh phân phối

- Giới thiệu sản phẩm, tư vấn và bán hàng

- Chịu trách nhiệm doanh số được phân bổ tại khu vực quản lý

- Duy trì tình trạng mua bán thường xuyên giữa Công ty & đại lý

Yêu Cầu Công Việc

• Ưu tiên Ứng viên có bằng cử nhân về kỹ thuật hoặc trình độ kinh nghiệm và/hoặc đào tạo nâng cao tương đương trong một công ty

• Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm

• Kỹ năng Sales và marketing tốt

• Khả năng làm việc với những người khác theo nhóm

• Khả năng xây dựng mối quan hệ khách hàng dễ dàng

• Khả năng phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

• Kỹ năng thuyết trình và khả năng truyền tải giá trị sản phẩm

• Kỹ năng tổ chức cấp cao để duy trì doanh số

• Sự tự tin hỗ trợ nỗ lực thuyết phục và bán hàng

• Chủ động và phải có khả năng làm việc độc lập

Tại Công ty cổ phần Gcool Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương cứng lên đến 16 triệu đồng + Hoa Hồng

• Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

• Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được đào tạo hàng năm trong hoặc ngoài nước từ các hãng dành cho Đại lý.

• Làm việc với đội ngũ nhân sự và lãnh đạo trẻ tài năng, quản lý trực tiếp bởi Trưởng phòng nhiều kinh nghiệm.

• Sản phẩm nghiên cứu phát triển theo công nghệ mới được các đối tác nước ngoài đánh giá tốt.

• Được làm và tiếp xúc với các doanh nghiệp lớn như Sunhouse, TLC....

• Được hỗ trợ data từ Trưởng phòng và tham gia các hội chợ lớn để mở rộng thị trường ( Expo, VIIF...)

Địa điểm làm việc: Khu vực HCM, Miền Tây

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gcool

