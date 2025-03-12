Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 12 USD

Mức lương 800 - 12 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 331 Ben Van Don, St,St., Ward 1, Dist 4, HCMC

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 800 - 12 USD

- Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu báo giá từ Chủ Đầu Tư/ thiết kế của các dự án thi công trang trí nội thất. Đọc và kiểm tra thông tin chi tiết của hồ sơ mời thầu/ báo giá.

- Liên hệ nhà cung cấp nhằm tìm kiếm thông tin về giá, sản phẩm nhằm phục vụ công tác dự toán hiệu quả.

- Am hiểu spec kỹ thuật và các loại vật liệu trên thị trường trong ngành nội thất.

- Thực hiện việc khảo sát hiện trạng dự án nhằm phục vụ việc tính dự toán chính xác và đầy đủ.

- Thực hiện việc bóc tách khối lượng, tính giá dự toán đồ gỗ nhằm hoàn thành hồ sơ thầu. Báo giá đúng tiến độ và đạt chất lượng.

- Đảm bảo tính chính xác của hạng mục dự toán chi tiết trước khi trình duyệt Quản lý trực tiếp.

- Lập và hoàn thiện hồ sơ giá phục vụ cho việc dự thầu/báo giá.

- Hỗ trợ khối Quản lý dự án và Thi công trong việc tính giá phát sinh hoặc các công việc có liên quan đến công tác dự toán.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm dự toán các công trình nội thất từ 2 năm trở lên.

- Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm dự toán cơ bản

- Chịu áp lực tốt, biết lắng nghe và học hỏi, tinh thần và trách nhiệm cao, chịu khó trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN

