Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty CP Clean Energy Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD

Mức lương 600 - 900 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn hộ Homyland Riverside, 403A Đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CEH là tổng thầu EPC hệ thống điện mặt trời cho các nhà máy, building, Resort và nhà dân... Công ty cần tuyển ứng viên có kinh nghiệm thiết kế và giám sát thi công hệ thống điện mặt trời áp mái, nội dung công việc như sau:

- Tham gia khảo sát nhà máy, thiết kế, bốc khối lượng vật tư, lập bảng vẽ hoàn công, cài đặt ứng dụng theo dõi sản lượng hệ thống....

- Giám sát thi công lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời khi được điều động.

- Tham gia tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan như điện, xây dựng, cơ khí...

- Có kinh nghiệm thiết kế hoặc giám sát thi công ít nhất 1 hệ thống điện mặt trời cho nhà máy.

- Thông thạo Autocad, MS office và một vài ứng dụng áp dụng cho điện mặt trời.

- Đọc hiểu bảng vẽ và báo cáo bằng tiếng Anh.

- Có tinh thần học hỏi cái mới, yêu thích công nghệ mới.

- Tuân thủ nội quy về ATLĐ trong thi công.

