Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Thiết Kế Tâm Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Tâm Anh
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19
- 21 Lô B Trường Sơn, phường 15, quận 10, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Thiết kế và thi công nội thất cho văn phòng, nhà ở và bệnh viện.
• Khảo sát, đo đạc thực tế, dựng mặt bằng hiện trạng.
• Lên ý tưởng thiết kế, tạo moodboard trình bày với khách hàng.
• Thiết kế 3D sáng tạo, đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng.
• Triển khai bản vẽ kỹ thuật chi tiết phục vụ thi công.
• Giám sát tác giả.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Thiết kế Nội thất.
• Thành thạo các phần mềm thiết kế: SketchUp, AutoCAD, Enscape, Photoshop, Office.
• Sáng tạo, có khả năng tư duy không gian tốt, nắm bắt xu hướng nội thất.
• Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
✨ Quyền lợi:
Quyền lợi:
• Mức lương: Thỏa thuận từ 10-15M tùy năng lực.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.
• Cơ hội tham gia các dự án đa dạng, nâng cao kỹ năng thiết kế.
• Thành thạo các phần mềm thiết kế: SketchUp, AutoCAD, Enscape, Photoshop, Office.
• Sáng tạo, có khả năng tư duy không gian tốt, nắm bắt xu hướng nội thất.
• Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
✨ Quyền lợi:
Quyền lợi:
• Mức lương: Thỏa thuận từ 10-15M tùy năng lực.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.
• Cơ hội tham gia các dự án đa dạng, nâng cao kỹ năng thiết kế.
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Tâm Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Tâm Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI