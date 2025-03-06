Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Thiết Kế Tâm Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 Lô B Trường Sơn, phường 15, quận 10, Hồ Chí Minh

Giám sát thi công nội thất

• Thiết kế và thi công nội thất cho văn phòng, nhà ở và bệnh viện.

• Khảo sát, đo đạc thực tế, dựng mặt bằng hiện trạng.

• Lên ý tưởng thiết kế, tạo moodboard trình bày với khách hàng.

• Thiết kế 3D sáng tạo, đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng.

• Triển khai bản vẽ kỹ thuật chi tiết phục vụ thi công.

• Giám sát tác giả.



• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Thiết kế Nội thất.

• Thành thạo các phần mềm thiết kế: SketchUp, AutoCAD, Enscape, Photoshop, Office.

• Sáng tạo, có khả năng tư duy không gian tốt, nắm bắt xu hướng nội thất.

• Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.



Quyền lợi:

• Mức lương: Thỏa thuận từ 10-15M tùy năng lực.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.

• Cơ hội tham gia các dự án đa dạng, nâng cao kỹ năng thiết kế.





