Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55A Võ Văn Dũng, Hai Bà Trưng ...và 5 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên

Truyền tải kiến thức một cách toàn diện, sáng tạo qua sự nghiên cứu kỹ về bài giảng, phương pháp giảng dạy

Tương tác, chia sẻ với từng học viên tăng tính năng động, thân mật và thấu hiểu của lớp học

Tham gia vào việc soạn thảo, sửa đổi và bổ sung giáo trình (sách giáo khoa, bài tập về nhà, bài viết mẫu...)

Theo dõi và đánh giá tỉ mỉ quá trình học của từng học viên để có các phương án phản hồi tích cực và hiệu quả.

Hợp tác chặt chẽ cùng các giáo viên khác và tham gia vào buổi họp chuyên môn định kỳ

Không ngừng nỗ lực nâng cao kiến thức của bản thân và đóng góp xây dựng giáo trình tốt hơn

Sẵn lòng thực hiện các chính sách và thủ tục của trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: dưới 28 tuổi

Trình độ: Đại học

Chứng chỉ IELTS từ 8.0 còn hạn

Ứng viên đã đi du học là một lợi thế

Ưu tiên các ứng viên có kỹ năng sư phạm và truyền đạt tốt, có phương pháp giảng dạy đặc biệt và truyền được cảm hứng cho học viên

Sáng tạo và nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp

Quyền Lợi

Mức lương hấp dẫn: 480.000 - 1.600.000đ/ buổi (2h)

Thưởng theo KPI kết quả lớp học: từ 400.000 - 2.000.000đ/lớp

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...) sinh nhật, hiếu-hỷ...

Review đánh giá tăng lương hàng năm

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Du lịch hàng năm, teambuilding, event

Được lựa chọn làm việc tại cơ sở mong muốn.

Cách Thức Ứng Tuyển

