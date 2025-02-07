Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
- Hà Nội: 55A Võ Văn Dũng, Hai Bà Trưng ...và 5 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Truyền tải kiến thức một cách toàn diện, sáng tạo qua sự nghiên cứu kỹ về bài giảng, phương pháp giảng dạy
Tương tác, chia sẻ với từng học viên tăng tính năng động, thân mật và thấu hiểu của lớp học
Tham gia vào việc soạn thảo, sửa đổi và bổ sung giáo trình (sách giáo khoa, bài tập về nhà, bài viết mẫu...)
Theo dõi và đánh giá tỉ mỉ quá trình học của từng học viên để có các phương án phản hồi tích cực và hiệu quả.
Hợp tác chặt chẽ cùng các giáo viên khác và tham gia vào buổi họp chuyên môn định kỳ
Không ngừng nỗ lực nâng cao kiến thức của bản thân và đóng góp xây dựng giáo trình tốt hơn
Sẵn lòng thực hiện các chính sách và thủ tục của trung tâm.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Đại học
Chứng chỉ IELTS từ 8.0 còn hạn
Ứng viên đã đi du học là một lợi thế
Ưu tiên các ứng viên có kỹ năng sư phạm và truyền đạt tốt, có phương pháp giảng dạy đặc biệt và truyền được cảm hứng cho học viên
Sáng tạo và nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo KPI kết quả lớp học: từ 400.000 - 2.000.000đ/lớp
Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...) sinh nhật, hiếu-hỷ...
Review đánh giá tăng lương hàng năm
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Du lịch hàng năm, teambuilding, event
Được lựa chọn làm việc tại cơ sở mong muốn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
