Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Tiểu học và THCS Unigo, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Dạy môn Toán tại Bậc tiểu học, ưu tiên ứng viên biết dạy toán song ngữ

Lên kế hoạch giảng dạy:

Xây dựng lịch giảng dạy và kế hoạch học phù hợp với chuẩn kiến thức và cấp độ của học sinh.

Chuẩn bị bài giảng, tài liệu giảng dạy và hoạt động thực hành nhằm hỗ trợ quá trình học tập.

Dạy giảng và giải thích:

Truyền đạt kiến thức một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Sử dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt như sử dụng hình ảnh, đồ dùng giáo dục và bài giảng tương tác.

Tạo ra các hoạt động thú vị để kích thích sự quan tâm và sự tò mò của học sinh.

Thực hành và hướng dẫn:

Tổ chức bài tập và bài thực hành để học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế.

Hướng dẫn và giúp đỡ học sinh khi họ gặp khó khăn trong quá trình giải bài tập.

Đánh giá và phản hồi:

Tổ chức các bài kiểm tra định kỳ để đánh giá hiểu biết của học sinh.

Cung cấp phản hồi xây dựng và hướng dẫn cách cải thiện kỹ năng toán học của học sinh.

Tích hợp công nghệ:

Sử dụng công nghệ giáo dục và phần mềm học tập để làm cho bài giảng trở nên sinh động và hiệu quả hơn.

Khuyến khích sự sáng tạo bằng cách tích hợp ứng dụng và trò chơi toán học vào quá trình học tập.

Quản lý lớp học:

Duy trì trật tự và tạo ra môi trường học tập tích cực.

Quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo các nội dung toán học được truyền đạt đầy đủ.

Hỗ trợ học sinh đặc biệt:

Phát hiện và hỗ trợ học sinh có khó khăn hoặc nhu cầu đặc biệt trong quá trình học tập.

Tạo ra các phương pháp học tập linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh.

Giao tiếp với phụ huynh:

Liên lạc với phụ huynh để chia sẻ thông tin về tiến trình học tập và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Tham gia vào hoạt động ngoại khóa và sự kiện trường:

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học sư phạm toán (ưu tiên chuyên ngành toán tiếng anh)

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy

- Nắm vững kiến thức chuyên môn về Toán

- Có kỹ năng giao tiếp, giọng nói to, dễ nghe

- Có kỹ năng quản lý và tổ chức tốt

- Có thái độ làm việc nhiệt tình, trung thực và trách nhiệm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp:

Trường Đại học Thành Đô cam kết tạo ra một môi trường làm việc tích cực và chuyên nghiệp, nơi ứng viên có thể phát triển nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân.

Chế độ đãi ngộ và phúc lợi:

Cung cấp gói phúc lợi đầy đủ và hấp dẫn, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác như hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe tinh thần, và các chính sách hỗ trợ gia đình.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp:

Ứng viên sẽ có cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Chương trình phát triển sự nghiệp và các cơ hội thăng tiến sẽ được tạo ra để khuyến khích sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Chính sách làm việc linh hoạt:

Trường hỗ trợ chính sách làm việc linh hoạt, có thể bao gồm làm việc từ xa, giờ làm việc linh hoạt và các biện pháp hỗ trợ khác để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Mức lương và thưởng:

Cung cấp mức lương cạnh tranh và các chính sách thưởng hiệu suất để động viên và đánh giá đúng giá trị công lao của nhân viên.

Môi trường đa dạng và công bằng:

Trường cam kết tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và công bằng, nơi mọi người được đánh giá dựa trên năng lực và thành tích cá nhân.

Cơ hội hợp tác nghiên cứu và phát triển:

Ứng viên có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển, có cơ hội hợp tác với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình.

Hỗ trợ giáo dục và phát triển cá nhân:

Trường hỗ trợ việc học tập liên tục và phát triển cá nhân thông qua việc cung cấp các khoá đào tạo, học bổng và các nguồn lực khác.

Cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại:

Ứng viên sẽ có cơ hội làm việc với cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại, giúp họ phát triển và áp dụng những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực của mình.

Thành tựu và an sinh xã hội:

Hỗ trợ ứng viên trong việc xây dựng sự ổn định trong cuộc sống xã hội và sự nghiệp, kết hợp với các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội.

Có Hệ sinh thái giáo dục Thành Đô: con, em học tập ngay tại Trường từ mầm non đến Đại học và Sau đại học.

Được hưởng các học bổng ưu đãi từ 80-100% khi cho con, em học tập tại Nhà trường.

