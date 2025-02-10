Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Tiểu học và THCS Unigo, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Công việc của giáo viên dạy Hóa học bao gồm nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm, từ giảng dạy lý thuyết đến thực hành và đánh giá học sinh. Dưới đây là một số mô tả công việc của giáo viên dạy Hóa học:

Giảng dạy lý thuyết Hóa học:

Chuẩn bị bài giảng, tài liệu giảng dạy, và kế hoạch học tập phù hợp với chương trình giáo dục.

Truyền đạt kiến thức về các chủ đề Hóa học như cấu trúc nguyên tử, bảng tuần hoàn, phản ứng hóa học, hóa học vô cơ và hữu cơ, hóa lý, hóa sinh, v.v.

Giải thích các khái niệm khó, giúp học sinh nắm vững lý thuyết và áp dụng vào thực tế.

Hướng dẫn thực hành:

Tổ chức và giám sát các thí nghiệm Hóa học trong phòng thí nghiệm.

Đảm bảo học sinh tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm thí nghiệm.

Giải thích quy trình thí nghiệm, kết quả và phân tích dữ liệu từ thí nghiệm.

Đánh giá học sinh:

Thiết kế và chấm bài kiểm tra, bài tập về nhà, thí nghiệm và các hình thức đánh giá khác.

Theo dõi sự tiến bộ của học sinh và đưa ra phản hồi để giúp học sinh cải thiện.

Đánh giá năng lực của học sinh trong các kỳ thi cuối kỳ hoặc kỳ thi quốc gia (nếu có).

Hỗ trợ và tư vấn học sinh:

Cung cấp sự hỗ trợ và tư vấn cho học sinh khi gặp khó khăn trong việc hiểu bài học.

Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ khoa học, thi nghiên cứu khoa học, v.v.

Nâng cao chuyên môn:

Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, và chương trình nâng cao kỹ năng giảng dạy để cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới.

Đọc các tài liệu, sách báo, nghiên cứu để cải thiện kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực Hóa học.

Tạo môi trường học tập tích cực:

Xây dựng không khí lớp học cởi mở, khuyến khích học sinh đặt câu hỏi và tham gia vào các hoạt động nhóm.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong lớp học để tăng cường hiệu quả học tập.

Ngoài những công việc trên, giáo viên Hóa học còn có thể tham gia vào các công tác hành chính, tham gia vào các cuộc họp giáo viên, phối hợp với phụ huynh và các bộ phận khác trong trường để đảm bảo chất lượng giáo dục cho học sinh.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học sư phạm hóa hoặc chuyên ngành hóa (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

- Nắm vững kiến thức chuyên môn về Hóa

- Có kỹ năng giao tiếp, giọng nói to, dễ nghe

- Có kỹ năng quản lý và tổ chức tốt

- Có thái độ làm việc nhiệt tình, trung thực và trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp:

Trường Đại học Thành Đô cam kết tạo ra một môi trường làm việc tích cực và chuyên nghiệp, nơi ứng viên có thể phát triển nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân.

Chế độ đãi ngộ và phúc lợi:

Cung cấp gói phúc lợi đầy đủ và hấp dẫn, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác như hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe tinh thần, và các chính sách hỗ trợ gia đình.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp:

Ứng viên sẽ có cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Chương trình phát triển sự nghiệp và các cơ hội thăng tiến sẽ được tạo ra để khuyến khích sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Chính sách làm việc linh hoạt:

Trường hỗ trợ chính sách làm việc linh hoạt, có thể bao gồm làm việc từ xa, giờ làm việc linh hoạt và các biện pháp hỗ trợ khác để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Mức lương và thưởng:

Cung cấp mức lương cạnh tranh và các chính sách thưởng hiệu suất để động viên và đánh giá đúng giá trị công lao của nhân viên.

Môi trường đa dạng và công bằng:

Trường cam kết tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và công bằng, nơi mọi người được đánh giá dựa trên năng lực và thành tích cá nhân.

Cơ hội hợp tác nghiên cứu và phát triển:

Ứng viên có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển, có cơ hội hợp tác với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình.

Hỗ trợ giáo dục và phát triển cá nhân:

Trường hỗ trợ việc học tập liên tục và phát triển cá nhân thông qua việc cung cấp các khoá đào tạo, học bổng và các nguồn lực khác.

Cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại:

Ứng viên sẽ có cơ hội làm việc với cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại, giúp họ phát triển và áp dụng những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực của mình.

Thành tựu và an sinh xã hội:

Hỗ trợ ứng viên trong việc xây dựng sự ổn định trong cuộc sống xã hội và sự nghiệp, kết hợp với các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội.

Có Hệ sinh thái giáo dục Thành Đô: con, em học tập ngay tại Trường từ mầm non đến Đại học và Sau đại học.

Được hưởng các học bổng ưu đãi từ 80-100% khi cho con, em học tập tại Nhà trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo

