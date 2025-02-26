Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ QUẢNG CÁO MEUW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí cho trẻ mầm non.

Chăm sóc, bảo vệ trẻ, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ trong suốt thời gian ở trường.

Tạo môi trường học tập tích cực, thân thiện và khuyến khích sự phát triển toàn diện của trẻ.

Quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ và báo cáo cho phụ huynh.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến công tác giảng dạy.

Tham gia các hoạt động của trường, đóng góp ý kiến xây dựng trường.

Hợp tác với phụ huynh để cùng nhau chăm sóc và giáo dục trẻ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học sư phạm mầm non trở lên.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

Yêu trẻ, có lòng yêu nghề, kiên nhẫn và nhiệt tình.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Có khả năng tổ chức các hoạt động học tập và vui chơi cho trẻ.

Có kiến thức về tâm lý trẻ em và phương pháp giáo dục mầm non.

Sức khỏe tốt, năng động và sáng tạo.

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ QUẢNG CÁO MEUW Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ QUẢNG CÁO MEUW

