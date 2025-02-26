Tuyển Giáo viên Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes grand park, số 512 đường Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Dạy chương trình Cambridge: Starters, movers, Flyers, PET, KET hoặc các lớp IELTS, giao tiếp

• Chăm sóc học viên, gửi báo bài, thông báo kết quả học tập các lớp giảng dạy

• Đảm bảo việc dạy và học, duy trì sĩ số lớp

• Các công việc liên quan khác

• Giảng dạy các lớp tiếng Anh các buổi sáng, chiều, tối từ T2-CN

Hoặc theo nhu cầu của học viên

Hoặc theo lịch trống của giáo viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 20-35, ngoại hình ưu nhìn

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành sư phạm Anh/ ngôn ngữ Anh hoặc có chứng chỉ quốc tế: TESOL, FCE, IELTS, TOIEC

• Phát âm chuẩn: nói và viết tiếng Anh trôi chảy

• Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc/giảng dạy

• Năng động, nhiệt tình và có kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học

Tại Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo giờ

•Thu nhập: Lương + thưởng KPI tháng/quý hấp dẫn

•Chế độ phúc lợi: du lịch, lương tháng 13, thưởng thâm niên

•Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm

•Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sẵn sàng đổi mới, đồng nghiệp thân thiện

• Quà hiếu hỉ, sinh nhật, thăm bệnh, chính sách ưu đãi khi học tiếng anh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Việt Âu Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.