Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Mediworld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Nguyễn Tất Thành, P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giảng dạy, đào tạo kiến thức về da thẩm mỹ

- Giảng dạy, đào tạo kiến thức về sản phẩm mỹ phẩm

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh triển khai sản phẩm ra thị trường

- Hỗ trợ các show sự kiện, hội thảo khách hàng, ....

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Thẩm mỹ/Spa

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy

- Ưu tiên có các chứng chỉ/chứng nhận sau:

+ Chứng chỉ về da

+ Chứng chỉ vật lý trị liệu

+ Trung cấp y sĩ

- Yêu cầu có kiến thức về da

- Có kỹ năng giảng dạy đào tạo, có khả năng truyền đạt tốt

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, tận tâm với công việc

- Tuổi từ 22 trở lên

- Ngoại hình dễ nhìn, da mặt đẹp

Tại Công ty TNHH Mediworld Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 + thưởng đầy đủ các ngày Lễ/Tết

- Thưởng đánh giá KPI cuối năm

- Được xét tăng lương theo năng lực

- Được 12 ngày phép năm

- Chế độ phụ cấp công tác

- Đăng ký BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại

- Thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

- Được tham gia du lịch hàng năm

- Được chăm sóc da miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mediworld

