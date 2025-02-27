Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Mediworld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Mediworld
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH Mediworld

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Nguyễn Tất Thành, P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giảng dạy, đào tạo kiến thức về da thẩm mỹ
- Giảng dạy, đào tạo kiến thức về sản phẩm mỹ phẩm
- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh triển khai sản phẩm ra thị trường
- Hỗ trợ các show sự kiện, hội thảo khách hàng, ....

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Thẩm mỹ/Spa
- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy
- Ưu tiên có các chứng chỉ/chứng nhận sau:
+ Chứng chỉ về da
+ Chứng chỉ vật lý trị liệu
+ Trung cấp y sĩ
- Yêu cầu có kiến thức về da
- Có kỹ năng giảng dạy đào tạo, có khả năng truyền đạt tốt
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, tận tâm với công việc
- Tuổi từ 22 trở lên
- Ngoại hình dễ nhìn, da mặt đẹp

Tại Công ty TNHH Mediworld Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 + thưởng đầy đủ các ngày Lễ/Tết
- Thưởng đánh giá KPI cuối năm
- Được xét tăng lương theo năng lực
- Được 12 ngày phép năm
- Chế độ phụ cấp công tác
- Đăng ký BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước
- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại
- Thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
- Được tham gia du lịch hàng năm
- Được chăm sóc da miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mediworld

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 46 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

