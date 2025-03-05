Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CHB FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

1. C&B:

Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên Tổng hợp ngày công, thưởng, tính lương và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động chuyển trưởng bộ phận kiểm tra.

Theo dõi biến động nhân sự, tình hình sử dụng nhân sự tại Công ty.

Theo dõi, chuẩn bị và tổ chức các sự kiện, tiệc, liên hoan của Công ty Quản lý lịch trình và cuộc họp của quản lý hoặc đồng nghiệp.

Thực hiện các nghiệp vụ BHXH

2. Tuyển dụng:

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng

Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25-35 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan.

1-2 năm kinh nghiệm làm vị trí phụ trách Hành chính nhân sự hoặc các vị trí tương đương

Kỹ năng tin học: Tốt

Kỹ năng khác:

Luôn cập nhật các quy định mới nhất về Luật Doanh nghiệp, Luật lao động và các bộ luật liên quan.

Tư duy phân tích sắc bén, khả năng giải quyết vấn đề và tư duy hệ thống.

Trung thực, cẩn trọng.

Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi đầy đủ (BHXH, BHYT, ngày phép...)

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết theo chế độ của công ty

Tham gia team building, du lịch hàng năm

Hỗ trợ tiền ăn trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD

