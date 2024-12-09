Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SN13 N8A Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Công tác Nhân Sự

Nhận kế hoạch tuyển dụng từ ban lãnh đạo hoặc từ các bộ phận khác đã được ban lãnh đạo phê duyệt

Phân loại vị trí và lựa chọn kênh tuyển dụng phù hợp, Lập kế hoạch tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng, thu thập hồ sơ và liên hệ trước.

Xin lịch phỏng vấn với ban lãnh đạo đạo và gửi thư mời phỏng vấn

Cập nhật kết quả phỏng vấn và thông báo cho ứng viên

Gửi thư mời làm việc cho ứng viên trúng tuyển

Lưu trữ thông tin ứng viên

Làm thủ tục ký hợp đồng thử việc

Theo dõi, quản lý, gia hạn HĐLĐ;

Xử lý các quan hệ lao động tại Công ty (luân chuyển, điều động,vi phạm nội quy, kỷ luật, nghỉ việc...)

Đảm nhận vai trò trung gian giữa Ban Giám Đốc Chi nhánh và người lao động; nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty;

Quản lý chấm công, dữ liệu tính lương và chính sách đãi ngộ CBNV tại công ty.

Thực hiện công tác BHXH

Công tác Hành Chính

Thực hiện công tác hành chính tại văn phòng;

Tham gia xây dựng nội quy lao động và kiểm soát việc thực hiện nội quy của nhân viên.

Soạn thảo, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu nhân sự.

Hỗ trợ các công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa Công ty khi cần thiết.

Tổng hợp và đề xuất Mua sắm VPP, dụng cụ, trang thiết bị văn phòng;

Các công việc liên quan đến hành chính: Tổ chức sự kiện, hội họp, Teambuilding,..

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ/chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Ngoại ngữ, quản trị nhân sự, lao động...

Có kinh nghiệm 03-05 năm trở lên vị trí tương đương

Có kinh nghiệm về tuyển dụng là một lợi thế, ưu tiên tiếng trung

Tư duy logic, sáng tạo, cầu tiến, chủ động, chịu áp lực cao. Sẵn sàng tiếp thu, không ngại thử thách và học hỏi cái mới

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ lương + Hoa hồng từ 16-20tr/tháng

Chế độ thưởng lễ tết, BHXH, ăn trưa, hiếu hỉ sinh nhật & thamgia các hoạt độnggắn kết do Công ty tổ chức.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 7

Làm việc tại môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều mảng chuyên môn trong truyển thông giải trí;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

