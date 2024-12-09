Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Hành chính nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SN13 N8A Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Công tác Nhân Sự
Nhận kế hoạch tuyển dụng từ ban lãnh đạo hoặc từ các bộ phận khác đã được ban lãnh đạo phê duyệt
Phân loại vị trí và lựa chọn kênh tuyển dụng phù hợp, Lập kế hoạch tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng, thu thập hồ sơ và liên hệ trước.
Xin lịch phỏng vấn với ban lãnh đạo đạo và gửi thư mời phỏng vấn
Cập nhật kết quả phỏng vấn và thông báo cho ứng viên
Gửi thư mời làm việc cho ứng viên trúng tuyển
Lưu trữ thông tin ứng viên
Làm thủ tục ký hợp đồng thử việc
Theo dõi, quản lý, gia hạn HĐLĐ;
Xử lý các quan hệ lao động tại Công ty (luân chuyển, điều động,vi phạm nội quy, kỷ luật, nghỉ việc...)
Đảm nhận vai trò trung gian giữa Ban Giám Đốc Chi nhánh và người lao động; nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty;
Quản lý chấm công, dữ liệu tính lương và chính sách đãi ngộ CBNV tại công ty.
Thực hiện công tác BHXH
Công tác Hành Chính
Thực hiện công tác hành chính tại văn phòng;
Tham gia xây dựng nội quy lao động và kiểm soát việc thực hiện nội quy của nhân viên.
Soạn thảo, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu nhân sự.
Hỗ trợ các công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa Công ty khi cần thiết.
Tổng hợp và đề xuất Mua sắm VPP, dụng cụ, trang thiết bị văn phòng;
Các công việc liên quan đến hành chính: Tổ chức sự kiện, hội họp, Teambuilding,..

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Ngoại ngữ, quản trị nhân sự, lao động...
Có kinh nghiệm 03-05 năm trở lên vị trí tương đương
Có kinh nghiệm về tuyển dụng là một lợi thế, ưu tiên tiếng trung
Tư duy logic, sáng tạo, cầu tiến, chủ động, chịu áp lực cao. Sẵn sàng tiếp thu, không ngại thử thách và học hỏi cái mới

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ lương + Hoa hồng từ 16-20tr/tháng
Chế độ thưởng lễ tết, BHXH, ăn trưa, hiếu hỉ sinh nhật & thamgia các hoạt độnggắn kết do Công ty tổ chức.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 7
Làm việc tại môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều mảng chuyên môn trong truyển thông giải trí;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-16-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job267046
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ONEGAMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ONEGAMES
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Riki Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Riki Việt Nam
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Máy tính Nguyễn Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH Máy tính Nguyễn Công
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Lumi Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỸ PHẨM THIÊN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỸ PHẨM THIÊN AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty TNHH TabTab Việt Nam
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ZENO MALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH ZENO MALL
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI YH.TANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI YH.TANG VIỆT NAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Openrays làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu Công Ty TNHH Openrays
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự GoChek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu GoChek Việt Nam
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN YARD ZEAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN YARD ZEAL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO
9 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Unity Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Unity Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm