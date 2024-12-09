Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
- Hà Nội: SN13 N8A Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Công tác Nhân Sự
Nhận kế hoạch tuyển dụng từ ban lãnh đạo hoặc từ các bộ phận khác đã được ban lãnh đạo phê duyệt
Phân loại vị trí và lựa chọn kênh tuyển dụng phù hợp, Lập kế hoạch tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng, thu thập hồ sơ và liên hệ trước.
Xin lịch phỏng vấn với ban lãnh đạo đạo và gửi thư mời phỏng vấn
Cập nhật kết quả phỏng vấn và thông báo cho ứng viên
Gửi thư mời làm việc cho ứng viên trúng tuyển
Lưu trữ thông tin ứng viên
Làm thủ tục ký hợp đồng thử việc
Theo dõi, quản lý, gia hạn HĐLĐ;
Xử lý các quan hệ lao động tại Công ty (luân chuyển, điều động,vi phạm nội quy, kỷ luật, nghỉ việc...)
Đảm nhận vai trò trung gian giữa Ban Giám Đốc Chi nhánh và người lao động; nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty;
Quản lý chấm công, dữ liệu tính lương và chính sách đãi ngộ CBNV tại công ty.
Thực hiện công tác BHXH
Công tác Hành Chính
Thực hiện công tác hành chính tại văn phòng;
Tham gia xây dựng nội quy lao động và kiểm soát việc thực hiện nội quy của nhân viên.
Soạn thảo, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu nhân sự.
Hỗ trợ các công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa Công ty khi cần thiết.
Tổng hợp và đề xuất Mua sắm VPP, dụng cụ, trang thiết bị văn phòng;
Các công việc liên quan đến hành chính: Tổ chức sự kiện, hội họp, Teambuilding,..
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 03-05 năm trở lên vị trí tương đương
Có kinh nghiệm về tuyển dụng là một lợi thế, ưu tiên tiếng trung
Tư duy logic, sáng tạo, cầu tiến, chủ động, chịu áp lực cao. Sẵn sàng tiếp thu, không ngại thử thách và học hỏi cái mới
Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thưởng lễ tết, BHXH, ăn trưa, hiếu hỉ sinh nhật & thamgia các hoạt độnggắn kết do Công ty tổ chức.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 7
Làm việc tại môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều mảng chuyên môn trong truyển thông giải trí;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
