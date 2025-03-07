Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58TT5 Khu đô thị VOV, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tổng hợp bảng chấm công, tính lương cho nhân sự. Lưu trữ hồ sơ liên quan.

Quản lý hồ sơ nhân sự: Thu thập, lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân viên theo quy định. Theo dõi, báo cáo biến động nhân sự cho Ban Giám đốc.

Tuyển dụng: Tham gia xây dựng kế hoạch, đăng tải thông tin, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn và báo cáo kết quả cho Ứng viên.

Đào tạo: Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo.

Hành chính văn phòng: soạn thảo văn bản, quản lý tài sản....

Truyền thông nội bộ, duy trì môi trường làm việc tích cực, xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân viên và công ty và giữa nhân viên với công ty;

Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự ít nhất 2 năm.

Độ tuổi trẻ, sinh năm 1996 đổ về trước

Có tố chất lãnh đạo để sau này promote lên vị trí trưởng phòng

Có kinh nghiệm làm trong công ty về Thương mại điện tử

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Làm việc độc lập, phối hợp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 13 -15.000.000đ (tùy theo năng lực) + Trợ cấp ăn trưa + thưởng

Thời gian làm việc tử thứ 2 đến thứ 6 từ 8h30 – 17h30 (làm 2 thứ 7 xen kẽ)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định

Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI

