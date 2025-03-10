Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý hồ sơ nhân sự:

Lập và lưu trữ hồ sơ nhân viên, bao gồm hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, hồ sơ sức khỏe và các tài liệu liên quan khác.

Cập nhật thông tin nhân viên vào hệ thống quản lý nhân sự.

Tuyển dụng và đào tạo:

Tham gia vào quá trình tuyển dụng, từ đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn đến thông báo kết quả tuyển dụng.

Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới về quy định và văn hóa công ty.

Quản lý lương thưởng và phúc lợi:

Tính toán và quản lý lương, thưởng, chế độ phúc lợi cho nhân viên.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác.

Quản lý hành chính văn phòng:

Quản lý tài sản chung của doanh nghiệp, trang thiết bị văn phòng, đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt và phục vụ nhu cầu công việc.

Quản lí công tác cung cấp văn phòng phẩm theo yêu cầu của các phòng ban.

Tổ chức và quản lý các hoạt động hành chính như họp, hội thảo, sự kiện công ty.

Giải quyết các vấn đề nội bộ:

Xử lý các yêu cầu, khiếu nại, mâu thuẫn nội bộ liên quan đến nhân sự.

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động và các quy định nội bộ của công ty.

Báo cáo và lập kế hoạch:

Lập các báo cáo liên quan đến nhân sự, hành chính theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia lập kế hoạch nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hỗ trợ các công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Luật, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực hành chính nhân sự.

Kỹ năng tổ chức, giao tiếp và quản lý thời gian tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Chính xác, cẩn thận và có khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 - 12 triệu.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển và thăng tiến cao trong sự nghiệp.

Tạo điều kiện phát huy tối đa giá trị bản thân.

Chế độ phúc lợi và các chính sách đã được thiết kế để đảm bảo sự cân bằng giữa cuộc sống công việc và cá nhân. Bao gồm:

Chế độ nghỉ phép linh hoạt và ngày nghỉ hàng năm.

Bảo hiểm xã hội.

Thưởng và phúc lợi hấp dẫn dựa trên thành tích làm việc: teambuilding, sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY

