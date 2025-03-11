Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TN Bea Sky, đường Phạm Tu, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tham mưu cho BGĐ, xây dựng định biên nhân sự hàng năm phù hợp với mục tiêu hoạt động/ định hướng phát triển của Công ty (tuyển dụng)
Tham gia vào quá trình tuyển dụng sàng lọc và phỏng vấn ứng viên các cấp.
Tổ chức công tác tìm kiếm và quản lý nguồn ứng viên dự trữ đáp ứng mọi nhu cầu tuyển dụng của Công ty.
Kiểm tra việc thực hiện quy trình ký kết và chấm dứt các loại hợp đồng lao động, các thủ tục điều động/ thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự theo yêu cầu hoạt động của Công ty
Giải quyết các vấn đề liên quan đến kỷ luật lao động trong Công ty.
Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo (bao gồm công tác tổ chức đào tạo và đánh giá kết quả sau đào tạo).
Tham gia/ thực hiện công tác đào tạo hội nhập, nội quy quy chế Công ty, đào tạo sản phẩm cho nhân sự.
Đánh giá nhân sự thử việc, đề xuất cho BGĐ
Thiết lập mục tiêu/ kế hoạch ngân sách phục vụ hoạt động quản trị nhân sự chung của Công ty và giám sát việc sử dụng ngân sách.
Triển khai công tác truyền thông nội bộ
Quản lý công tác lưu trữ dữ liệu và hồ sơ nhân sự trong Công ty.
Thực hiện các báo cáo định kỳ/ đột xuất trình Ban lãnh đạo và thực thi các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên mạnh Tuyển dụng và công tác hành chính
Nam /nữ tuổi từ 28 tuổi trở lên
Tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan.
Kinh nghiệm làm việc trên 3 năm
Kỉ luật, cẩn trọng, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross: 12 - 20 triệu + thưởng thành tích
Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00 ( nghỉ trưa 12h00 -13h00).
Làm việc 24 ngày/tháng, nghỉ 6 ngày (4 chủ nhật và 2 thứ bảy tùy chọn)
Được đóng đầy đủ BHXH theo quy định Nhà nước
Được tham gia team building, du lịch hàng năm cùng Công ty
Được thưởng nóng theo hiệu quả công việc, thưởng kinh doanh, thưởng lễ tết, thưởng tháng thứ 13
Được xét điều chỉnh lương hằng năm, hoặc theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

