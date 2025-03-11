Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1/ Công tác hành chính (Chiếm 60%):
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân Sự, Quản trị Kinh doanh, luật, tài chính, kế toán, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, nhân sự hoặc các vị trí tương đương.
Kỹ năng:
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, thích làm việc với con người và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi:
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc tại công ty;
Thưởng tháng lương 13, Đánh giá xem xét điều chỉnh lương hàng năm;
Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show,...;
Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước;
Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty (Ma chay, hiếu, hỉ, thâm niên,..)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
