Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

1/ Công tác hành chính (Chiếm 60%):

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân Sự, Quản trị Kinh doanh, luật, tài chính, kế toán, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, nhân sự hoặc các vị trí tương đương.

Kỹ năng:

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, thích làm việc với con người và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi:

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc tại công ty;

Thưởng tháng lương 13, Đánh giá xem xét điều chỉnh lương hàng năm;

Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show,...;

Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước;

Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty (Ma chay, hiếu, hỉ, thâm niên,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

