Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ONEGAMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ONEGAMES
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY TNHH ONEGAMES

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH ONEGAMES

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Mô tả công việc
a. C&B:
• Tính lương, xử lý bảo hiểm, xử lý chính sách cho NLĐ, (y/c: am hiểu về luật LĐ, có kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan đến các thủ tục cho người lao động như BHXH, thuế thu nhập cá nhân; thường xuyên cập nhật các quy định của Pháp luật về chế độ, mức lương, chính sách để kịp thời bổ sung/chỉnh sửa);
• Soạn thảo, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ liên quan đến lương, đãi ngộ của NLĐ
b. Nhân sự:
• Các thủ tục liên quan đến việc tuyển dụng và tiếp nhận nhân viên mới, đào tạo hội nhập (y/c: kĩ năng giao tiếp tốt, ngoại hình tác phong chuẩn mực, có kĩ năng đào tạo nội bộ);
• Chịu trách nhiệm quản lý phần mềm nhân sự, thao tác trên hệ thống, hướng dẫn cho NLĐ cách thức sử dụng, xử lý các quy trình trên phần mềm nhân sự đảm bảo việc điều phối vận hành công việc diễn ra ổn định/không gián đoạn;
• Phụ trách việc xử lý thủ tục visa, gplđ cho người lđ nước ngoài (được hỗ trợ);
• Quản lý cập nhật thông tin nhân sự lên hệ thống; theo dõi và xử lý các nội dung liên quan như ngày nghỉ, phép năm, tăng ca, thôi việc, kí HĐLĐ...
• Tổ chức lễ nghi khánh tiết như: sinh nhật CBNV, tiệc nội bộ, ngày lễ tết, sự kiện nội bộ...
c. Hành chính:
• Quản lý, mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, đồ dùng sinh hoạt, cơ sở vật chất văn phòng, quản lý tình trạng vệ sinh văn phòng;
• Điều phối xe cộ, phòng họp, phòng tiếp khách.
d. Tham gia vào việc xây dựng Quy trình, quy chế:
• Phối hợp trong việc xây dựng và review quy trình của phòng HCNS đặc biệt các quy trình/quy chế liên quan đến chính sách đãi ngộ cho NLĐ, thang bảng lươg...;
e. Việc phát sinh khác:
• Các công việc chung của phòng khi được phân công điều động.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành học có liên quan hoặc bổ trợ cho công việc;
• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm HCNS trong lĩnh vực công nghệ internet, ưu tiên ứng viên trong ngành game;
• Ngoại hình sáng, tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm, chủ động, cẩn trọng, cầu tiến;
• Ứng viên giao tiếp được bằng tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH ONEGAMES Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc văn minh, lịch sự; có cơ hội giao lưu quốc tế, được hợp tác, học hỏi, làm việc cùng các chuyên gia/khách hàng trong lĩnh vực internet đến từ Trung Quốc/Malaysia/Hồng Kong/Đài Loan/Singapore...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEGAMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ONEGAMES

CÔNG TY TNHH ONEGAMES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Duy Tân Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

