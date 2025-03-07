Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG HÁO HỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8, ngõ 18 Tây Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

- Tiếp nhận đề xuất thu mua từ các bộ phận.

- Thu thập và tổng hợp dữ liệu để lập kế hoạch thu mua và kiểm soát thông tin.

- Đối chiếu hàng hóa được yêu cầu với danh sách chính để xác nhận nhu cầu thu mua; xác thực các mục chưa rõ ràng; đề xuất giải pháp thay thế.

- Tìm kiếm các nhà cung cấp và lên bảng so sánh về giá, chọn ra các nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn và xây dựng hệ thống nhà cung cấp thường xuyên, lâu dài và trình duyệt Ban giám đốc và bộ phận kế toán.

- Lập đơn đặt hàng trên cơ sở xác nhận các thông số và giá cả; thu thập kiến nghị từ nhà cung ứng để thay thế hàng hóa; xin phê duyệt từ bộ phận trưng thu.

- Chuyển đơn hàng cho nhà cung ứng.

- Đối chiếu danh mục hàng hóa đã nhận so với đơn hàng để nghiệm thu hàng; xử lý lô hàng bị lỗi với nhà cung cấp.

- Chuyển giao tài liệu nghiệm thu để ủy quyền thanh toán mua hàng.

- Kiểm soát hàng tồn kho để chuyển tiếp hàng có trong kho; lên lịch giao hàng.

- Phân loại và hoàn thiện hồ sơ để dễ dàng tìm kiếm thông tin.

- Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận hoặc BGĐ phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên bán hàng, mua hàng hoặc vai trò tương tự.

- Kỹ năng đàm phán, tổ chức tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG HÁO HỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 7 - 10 triệu

- Thời gian làm việc: 8h30-18h (nghỉ trưa 1h30m), Từ thứ Hai - thứ Sáu và 2 thứ Bảy/tháng

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà nước và chế độ của Công ty như: BHXH,BHYT… nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết.

- Review lương từ 6 tháng - 1 năm và cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.

- Công việc ổn định lâu dài.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

- Có nhiều quyền lợi cho bản thân và gia đình trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG HÁO HỨC

