Tuyển Hành chính nhân sự Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Thực hiện chấm công, tính lương CBCNV trong công ty.

Soạn thảo các văn bản hành chính, thông báo biểu mẫu, biên bản họp.

Tuyển dụng khi có yêu cầu.

Đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ của các ứng viên.

Tham gia phỏng vấn, tiếp nhận nhân sự mới.

Quản lý hồ sơ nhân sự.

Kết hợp cùng các Trưởng phòng đề xuất, xây dựng chế độ các phòng ban.

Phối hợp với các phòng ban để nâng cao hiệu suất làm việc và sự gắn kết nhân viên.

Đề xuất thăng tiến & tăng lương: Xem xét lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, phối hợp với cấp quản lý để đề xuất lương thưởng phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị Nhân sự/Luật......

Đã có kinh nghiệm từ 1 năm.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt

Khả năng xây dựng lập kế hoạch nhân sự dài hạn, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự phát triển bền vững.

Thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại Laptop Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10-15M.

Chế độ đãi ngộ tốt nhất cùng đội ngũ nhân viên luôn hỗ trợ nhau hết mình, trọng dụng nhân tài.

Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Môi trường năng động, thân thiện, tự do, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Laptop Đức Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.