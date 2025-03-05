Tuyển Hành chính nhân sự Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Laptop Đức Tâm
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Laptop Đức Tâm

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Laptop Đức Tâm

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 45 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện chấm công, tính lương CBCNV trong công ty.
Soạn thảo các văn bản hành chính, thông báo biểu mẫu, biên bản họp.
Tuyển dụng khi có yêu cầu.
Đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ của các ứng viên.
Tham gia phỏng vấn, tiếp nhận nhân sự mới.
Quản lý hồ sơ nhân sự.
Kết hợp cùng các Trưởng phòng đề xuất, xây dựng chế độ các phòng ban.
Phối hợp với các phòng ban để nâng cao hiệu suất làm việc và sự gắn kết nhân viên.
Đề xuất thăng tiến & tăng lương: Xem xét lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, phối hợp với cấp quản lý để đề xuất lương thưởng phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị Nhân sự/Luật......
Đã có kinh nghiệm từ 1 năm.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt
Khả năng xây dựng lập kế hoạch nhân sự dài hạn, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự phát triển bền vững.
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại Laptop Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10-15M.
Chế độ đãi ngộ tốt nhất cùng đội ngũ nhân viên luôn hỗ trợ nhau hết mình, trọng dụng nhân tài.
Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
Môi trường năng động, thân thiện, tự do, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Laptop Đức Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Laptop Đức Tâm

Laptop Đức Tâm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Resco Cổ Nhuế - Bắc từ liêm – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

