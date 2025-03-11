Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà số 12, ngõ 254/37 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thời gian làm việc: Buổi sáng: 8h00 - 12h. Chiều: 13h30 - 17h.

Thời gian làm việc

Đi làm từ thứ 2 đến thứ 7

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp theo tháng, theo quý, theo năm.

- Đào tạo, phát triển, giữ chân, phát triển nguồn nhân lực cho công ty, đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hỗ trợ các phòng ban liên quan.

- Quản lý phần mềm, tài khoản, giấy tờ hồ sơ của doanh nghiệp, các tài sản, cơ sở vật chất doanh nghiệp

- Quản lý, tiếp nhận các loại thư từ, công văn, soạn thảo văn bản hành chính

- Chấm KPI, theo dõi, chấm công nhân sự phòng ban

- Tính lương, BHXH hàng tháng (được đào tạo)

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân

- Kinh nghiệm vị trí tương đương 1-2 năm

- Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 8 triệu + thưởng tuyển dụng

- Miễn phí vé xe tại DN

- BHXH, BHYT đóng theo quy định của pháp luật

- Thưởng cuối năm + Teambuilding 1 năm/ 1 lần cùng công ty

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao năng lực cá nhân; phát triển điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin