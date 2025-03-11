Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Riki Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Riki Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Riki Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Soạn thảo các văn bản nội bộ: quyết định, thông báo, hợp đồng lao động...
Quản lý và bảo quản con dấu của công ty.
Theo dõi và quản lý mail chung của công ty.
Kiểm kê, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất theo yêu cầu.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các công việc hành chính phát sinh.
Hỗ trợ các hoạt động nội bộ như sự kiện, đào tạo, họp hành...
Tìm kiếm & tuyển dụng nhân sự:
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu công ty.
Đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên phù hợp.
Lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.
Hỗ trợ quá trình phỏng vấn & đánh giá ứng viên:
Chuẩn bị tài liệu, bài test, setup phòng phỏng vấn.
Tham gia phỏng vấn nếu cần, ghi nhận đánh giá.
Hỗ trợ sau tuyển dụng:
Hướng dẫn nhân sự mới về quy định công ty, chính sách lương thưởng.
Theo dõi quá trình thử việc & đánh giá hiệu suất.
Phối hợp với các phòng ban đảm bảo nhân sự mới hòa nhập tốt.
Tổng hợp công và tính lương hàng tháng:
Kiểm tra, xác nhận công của nhân viên.
Tổng hợp dữ liệu, tính toán lương, thưởng, phụ cấp.
Kiểm tra xác nhận KPI để tính lương chính xác.
Quản lý và thực hiện bảo hiểm xã hội:
Báo tăng/giảm BHXH, theo dõi và giải quyết chế độ BHXH.
Quản lý và xuất hóa đơn tài chính:
Xuất hóa đơn cho các đối tác, ứng viên.
Tổng hợp hóa đơn đầu vào, đầu ra, báo cáo thuế.
Quản lý thu - chi:
Nhập liệu các khoản thu - chi phát sinh.
Xử lý hoàn học phí, thanh toán các khoản chi phí liên quan.
Theo dõi và thanh toán công nợ đối với các đối tác.
Lập báo cáo tài chính định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kế toán hoặc hành chính nhân sự.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Google Sheets...).
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Riki Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Vị trí: Hành chính - Kế toán tổng hợp
Vị trí:
Loại hình: Toàn thời gian
Loại hình:
Mức lương: 7.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ/tháng
Mức lương:
Được tham gia các khóa học nội bộ và các khoá học nâng cao nghiệp vụ- chuyên môn
Chế độ khám sức khỏe;
Du lịch 1-2 lần/năm;
Teambuilding nội bộ công ty;
Thời gian nghỉ giữa giờ hàng ngày...
Được nghỉ tái tạo sức lao động (Không tính ngày nghỉ phép theo quy định của Nhà nước)
Ngày nghỉ cho nhân viên nữ 01 ngày/tháng (Không tính ngày nghỉ phép theo quy định của Nhà nước)
Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty;
Được đóng BH và hưởng các chế độ khác theo quy định của luật LĐ;
Hỗ trợ chi phí học Tiếng Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Riki Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 40 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

