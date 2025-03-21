Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ nhân viên đầy đủ, chính xác.

Thực hiện công tác BHXH, báo tăng/giảm và đảm bảo các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết cho nhân viên.

Quản lý chấm công cho cán bộ nhân viên, làm bảng công hàng tháng

Hỗ trợ công tác tuyển dụng

Tổ chức các hoạt động nội bộ: sinh nhật, vinh danh,…

Các công việc hành chính khác: Soạn thảo công văn, văn bản, hợp đồng lao động, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị văn phòng.

Quản lý các tài sản, thiết bị chung của doanh nghiệp

Tối ưu hóa việc mua sắm, phân bổ nguồn lực hợp lý để tránh lãng phí.

Theo dõi, quản lý, bàn giao các thiết bị, máy móc thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đến các bộ phận hoặc nhân sự liên quan

Cấp phát văn phòng phẩm, đăng kí thẻ xe tháng cho CBNV

Nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Am hiểu luật lao động, pháp luật liên quan đến chế độ chính sách của người lao động.

Đam mê học hỏi, luôn cầu thị và cầu tiến, có mục tiêu sự nghiệp rõ ràng.

Kỹ năng quản lý, giao tiếp, thuyết trình tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng đàm phán, thiết lập quan hệ, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9.000.000 - 14.000.000VNĐ/tháng (tùy theo năng lực)

Lương tháng 13 và thưởng năm.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định Nhà nước.

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển

