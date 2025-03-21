Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Cập nhật, lưu trữ hồ sơ nhân viên đầy đủ, chính xác.
Thực hiện công tác BHXH, báo tăng/giảm và đảm bảo các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết cho nhân viên.
Quản lý chấm công cho cán bộ nhân viên, làm bảng công hàng tháng
Hỗ trợ công tác tuyển dụng
Tổ chức các hoạt động nội bộ: sinh nhật, vinh danh,…
Các công việc hành chính khác: Soạn thảo công văn, văn bản, hợp đồng lao động, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị văn phòng.
Quản lý các tài sản, thiết bị chung của doanh nghiệp
Tối ưu hóa việc mua sắm, phân bổ nguồn lực hợp lý để tránh lãng phí.
Theo dõi, quản lý, bàn giao các thiết bị, máy móc thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đến các bộ phận hoặc nhân sự liên quan
Cấp phát văn phòng phẩm, đăng kí thẻ xe tháng cho CBNV
Nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu luật lao động, pháp luật liên quan đến chế độ chính sách của người lao động.
Đam mê học hỏi, luôn cầu thị và cầu tiến, có mục tiêu sự nghiệp rõ ràng.
Kỹ năng quản lý, giao tiếp, thuyết trình tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng đàm phán, thiết lập quan hệ, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 và thưởng năm.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định Nhà nước.
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, gắn kết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI