Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Công tác tuyển dụng: tiếp nhận, đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên
Thực hiện theo dõi chấm công, tính lương của nhân viên trong công ty
Cập nhật thông tin nhân sự, lưu trữ hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên
Lên kế hoạch đào tạo CBNV
Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động
Tổ chức hội thảo; mua sắm quà cáp doanh nghiệp, văn phòng phẩm
Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, word, excel, powpoint
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao. Chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm tuyển dụng, tổ chức hoạt động công ty.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, và các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp luật
Làm việc trong môi trường quốc tế, năng động, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi.
Được đào tạo, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ từ Ban lãnh đạo nhiệt huyết.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch, team building.
Cơ hội cộng tác và làm việc với đối tác nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
