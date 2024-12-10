Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa ACCI số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Xây dựng hệ thống & kế hoạch phát triển nguồn nhân sự:
- Lập kế hoạch phát triển nhân lực theo đúng yêu cầu phù hợp với chiến lược & định hướng phát triển của công ty.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức Công ty theo chuỗi giá trị & hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban và mô tả công việc của các vị trí một cách khoa học.
- Xây dựng hệ thống các quy chế chính sách, quy định quy trình, nội quy liên quan đến hoạt động quản trị, đào tạo & phát triển nhân sự trong công ty.
2. Tuyển dụng - đào tạo & phát triển nguồn nhân lực:
- Xây dựng quy trình tuyển dụng, định biên nhân sự, & lập ngân sách tuyển dụng phù hợp với ngân sách của công ty.
- Lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng /quý/năm;
- Tổ chức tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch đề ra và nhu cầu của công ty.
- Xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.
- Xây dựng quy trình và tài liệu kế hoạch đào tạo hội nhập & nội bộ.
3. Xây dựng chính sách lương thưởng, đãi ngộ:
- Xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến tiền lương, phúc lợi, thưởng và chế độ đãi ngộ khác nhằm đảm bảo sự công bằng và động lực cho nhân viên.
- Xây dựng thang bảng lương theo khung năng lực & phối hợp xây dựng KPI của từng phòng ban bộ phận phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
- Theo dõi, cập nhật các chính sách mới về lao động và bảo hiểm để áp dụng trong công ty.
4. Thực hiện các dịch vụ nhân sự:
- Theo dõi và xử lý các công việc liên quan đến hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự, xây dựng chương trình, biểu mẫu về quản lý nhân sự (từ khâu tuyển dụng đến sa thải, nghỉ việc).
- Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình làm việc, và xử lý các vấn đề kỷ luật nhân viên một cách công bằng theo đúng quy định.
- Theo dõi
- Thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN, các hình thức bảo hiểm khác theo quy định tại công ty.
5. Phát triển môi trường văn hóa công ty:
- Tổ chức các hoạt động, sự kiện nội bộ nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc đồng đội, xây dựng môi trường làm việc tích cực và thân thiện.
- Đảm bảo các giá trị cốt lõi và văn hóa của công ty được phổ biến và thực hiện trong toàn bộ đội ngũ nhân viên.
6. Công tác hành chính
- Quản lý chi phí hành chính, nhân sự;
- Tổ chức lưu trữ, bảo quản hồ sơ pháp lý, giấy tờ của công ty;
- Mua sắm trang thiết bị và quản lý tài sản tại văn phòng của công ty.
- Quản lý việc cấp phát các loại VPP, công cụ dụng cụ cho các bộ phận và quản lý, trang bị đồng phục cho các CBNV;
- Công tác hành chính và hỗ trợ khác.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: từ 27-35 tuổi (Có kinh nghiệm làm trong ngành bất động sản, dịch vụ lưu trú, du lịch là một lợi thế)
Có kinh nghiệm làm trong ngành bất động sản, dịch vụ lưu trú, du lịch là một lợi thế
Ít nhất 02-05 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương.
Tận Tâm, Tử Tế, Thẳng Thắn, Trách nhiệm và Chủ Động trong công việc.
Am hiểu Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, các quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý doanh nghiệp;
Kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng đánh giá - phân tích, kỹ năng giao tiếp - đàm phán, giải quyết xung đột và ra quyết định.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Nhân sự, Luật hoặc các ngành liên quan.
Tư duy tập trung vào kết quả
Thông thạo Excel, Word, Powerpoint.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 - 20 triệu/tháng (tuỳ theo năng lực)
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (Thưởng lễ tết, team building, du lịch hội họp...)
Thời gian làm việc: 8h15-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7. (Nghỉ chủ nhật hàng tuần và chiều thứ 7 thứ 2 và 3 của tháng); 1 năm có 12 ngày phép
Đóng BHXH theo quy định
Địa chỉ làm việc: 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa ACCI số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

