Tuyển Hành chính nhân sự Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Savvycom
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công ty CP Savvycom

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty CP Savvycom

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tổng đài, lễ tân, nhận công văn đến, công văn đi và chuyển đến các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan...
Phụ trách đón tiếp nhân viên mới, làm thủ tục bàn giao cho nhân viên nghỉ việc.
Mua sắm văn phòng phẩm, tài sản thiết bị, in ấn các ấn phẩm truyền thông.
Kiểm kê định kỳ, quản lý, cấp phát tài sản thiết bị cho nhân viên công ty.
Đăng ký vé xe, thẻ ra vào tòa nhà cho nhân viên công ty.
Quản lý vận hành văn phòng, đảm bảo văn phòng được hoạt động thông suốt.
Tổ chức events, hoạt động ngoại khóa của công ty.
Các công việc được giao khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên là sinh viên hoặc mới ra trường.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên ngành có liên quan.
Kĩ năng tin học văn phòng (Excel, Word,...) tốt
Ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, có năng khiếu nghệ thuật, có mắt thẩm mỹ.
Năng động, nhiệt tình trong công việc; khéo léo & giao tiếp tốt.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt là điểm cộng.

Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập hấp dẫn tùy thuộc vào năng lực.
Được đào tạo bài bản về các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Hưởng các quyền lợi đặc biệt như: tiệc trà hàng ngày, câu lạc bộ (gym, bơi lội, bóng đá...), các hoạt động ngoại khóa, picnic, du lịch...
Được tiếp cận với các thiết bị công nghệ cao.
Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (Thứ 2 – Thứ 6).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Savvycom

Công ty CP Savvycom

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tháp B Skypark, số 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

