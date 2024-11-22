Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT7A - 9 KĐT Mới Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và thực hiện các công việc hành chính văn phòng

Thực hiện các quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, họp hành, đào tạo của công ty

Quản lý nhân sự: theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm, phúc lợi cho nhân viên

Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình liên quan đến nhân sự

Công việc lễ tân, đón tiếp khách

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

Ngoại hình ưa nhìn

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Chế độ phụ cấp: ăn, ở, đi lại, máy tính, điện thoại, sim trong quá trình làm việc

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và BHTN, lương tháng 13, nghỉ phép... theo đúng Luật Lao động

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện

Được hưởng các chế độ khác theo quy định công ty: tham gia nghỉ mát hằng năm, team building và các sự kiện của công ty.

Được công ty cho đi đào tạo các khóa ngắn hạn, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin