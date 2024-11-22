Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TT7A
- 9 KĐT Mới Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và thực hiện các công việc hành chính văn phòng
Thực hiện các quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, họp hành, đào tạo của công ty
Quản lý nhân sự: theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm, phúc lợi cho nhân viên
Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình liên quan đến nhân sự
Công việc lễ tân, đón tiếp khách
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt
Ngoại hình ưa nhìn
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Chế độ phụ cấp: ăn, ở, đi lại, máy tính, điện thoại, sim trong quá trình làm việc
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và BHTN, lương tháng 13, nghỉ phép... theo đúng Luật Lao động
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện
Được hưởng các chế độ khác theo quy định công ty: tham gia nghỉ mát hằng năm, team building và các sự kiện của công ty.
Được công ty cho đi đào tạo các khóa ngắn hạn, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT
