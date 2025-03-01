Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 196 đường Hà Huy Giáp , Phường Thạnh Lộc , Quận 12, TP HCM.

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Mô tả công việc:

● Tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, xuất hóa đơn VAT và xử lý những vấn đề liên quan hóa đơn theo quy trình của công ty.

● Kiểm tra và báo cáo chi phí hằng tháng.

● Theo dõi Fund Hãng.

● Kiểm kê kho định kì theo phân công của kế toán trưởng.

● Tất cả các công việc đều liên liển quan đến phòng kế toán và sẽ được KTT phân công khi nhận việc. Tùy vào tình hình thực tế tại công ty.

Yêu cầu tuyển dụng:

● Kiến thức:

■ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán.

● Kỹ năng:

■ Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

■ Yêu cầu thành thạo kỹ năng Word, Excel cơ bản.

■ Ứng viên biết sử dụng phần mềm Kiot Việt và Amis là 1 lợi thế.

● Kinh nghiệm:

■ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là 1 lợi thế.

■ Chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo.

● Thái độ:

■ Chăm chỉ, trung thực, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc.

■ Có khả năng tự học hỏi, chịu được áp lực cao.

● Quyền lợi:

■ Mức lương từ 7-10tr/ tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

■ Được hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động, đãi ngộ của cty

■ Môi trường làm việc trẻ, năng động, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

■ Có cơ hội được đào tạo kỹ năng mềm, phát triển bản than.

● Thời gian làm việc:

■ Thứ 2 – Thứ 6: 08:00-17:30.

■ Thứ 7: 08:00-12:00

● Địa điểm làm việc:

■ Hồ Chí Minh: 196 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh

