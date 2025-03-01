Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh

Kế toán bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 196 đường Hà Huy Giáp , Phường Thạnh Lộc , Quận 12, TP HCM.

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Mô tả công việc:
Mô tả c
ông việc:
● Tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, xuất hóa đơn VAT và xử lý những vấn đề liên quan hóa đơn theo quy trình của công ty.

T
● Kiểm tra và báo cáo chi phí hằng tháng.
● Theo dõi Fund Hãng.
● Kiểm kê kho định kì theo phân công của kế toán trưởng.
Kiểm kê kho định kì theo phân công của kế toán trưởng
● Tất cả các công việc đều liên liển quan đến phòng kế toán và sẽ được KTT phân công khi nhận việc. Tùy vào tình hình thực tế tại công ty.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tuyển dụng:
● Kiến thức:

Kiến thức:
■ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán.

Tốt nghiệp
trở lên chuyên ngành tài chính kế toán
● Kỹ năng:
Kỹ năng:
■ Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.
Kỹ năng
■ Yêu cầu thành thạo kỹ năng Word, Excel cơ bản.
.
■ Ứng viên biết sử dụng phần mềm Kiot Việt và Amis là 1 lợi thế.
là 1 lợi thế
● Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm:
■ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là 1 lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là 1 lợi thế
■ Chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo
● Thái độ:
Thái độ:
■ Chăm chỉ, trung thực, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc.
Chăm chỉ, trung thực, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc.
■ Có khả năng tự học hỏi, chịu được áp lực cao.
Có khả năng tự học hỏi, chịu được áp lực cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh Thì Được Hưởng Những Gì

● Quyền lợi:

:
■ Mức lương từ 7-10tr/ tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

■ Được hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động, đãi ngộ của cty
■ Môi trường làm việc trẻ, năng động, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
■ Có cơ hội được đào tạo kỹ năng mềm, phát triển bản than.
● Thời gian làm việc:
Thời gian làm việc
■ Thứ 2 – Thứ 6: 08:00-17:30.
■ Thứ 7: 08:00-12:00
● Địa điểm làm việc:
■ Hồ Chí Minh: 196 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 350/54/35D16 Lê Đức Thọ, Phường 06, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-7-10-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job326446
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH TM Sơn Dương
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Vera International Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Vera International Clinic
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng BNGROUP DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu BNGROUP DECOR
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Lá Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Lá Phong
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bốn Tê
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Tnhh Taiwan Lashes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Tnhh Taiwan Lashes
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thành Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thành Nguyên
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH PT GROW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH PT GROW
10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Tnhh Taiwan Lashes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Tnhh Taiwan Lashes
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Thiết Bị Điện Công Nghiệp Khải Phát (Cửa Hàng Đồ Điện Quận 5) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Thiết Bị Điện Công Nghiệp Khải Phát (Cửa Hàng Đồ Điện Quận 5)
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Trà Cà Phê Đông Sơn
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MINH PHÚ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH IAI PARTNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH IAI PARTNER
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Cc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH Cc Việt Nam
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NAM SÀI GÒN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NAM SÀI GÒN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Quốc Tế Anphanam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm