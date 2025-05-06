Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH M.V LIÊN MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 - 25 Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm Theo dõi và giám sát tiến độ ra đơn hàng bằng cách tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, xem xét tính hợp lệ và xác nhận đơn hàng.

Phối hợp với bộ phận giao hàng để đảm bảo tiến độ giao hàng.

Xuất hóa đơn bán hàng theo quy định.

Quản lý, theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng. Thu hồi công nợ đúng theo quy định của công ty.

Quản lí thông tin khách hàng, lưu trữ chứng từ, sổ sách liên quan đến bán hàng của công ty.

Lập các báo cáo bán hàng định kỳ theo yêu cầu.

Kiểm tra đối chiếu kho với kế toán kho

Tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh và cộng tác viên.

Làm báo cáo thuế GTGT hằng tháng.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm kế toán bán hàng.

Sử dụng phần mềm FAST là một lợi thế

Tin học văn phòng tốt (excel,word, ...)

Trung thực, cẩn thận, chi tiết.

Giao tiếp tốt.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Chịu được áp lực cao khi cần thiết.

Tiếng anh giao tiếp căn bản là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH M.V LIÊN MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định

Tham gia các chế độ công đoàn như: hiếu hỷ, sinh nhật,..

Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định nhà nước.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH M.V LIÊN MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin