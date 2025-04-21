Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hằng ngày tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, lên đơn đóng hàng gửi cho khách

Quản lý, sắp sếp hàng hóa tại văn phòng

Hằng ngày Báo cáo doanh thu, các khoản thu - chi, tồn kho cho cấp trên

Các công việc phát sinh liên quan khi có yêu cầu từ cấp trên