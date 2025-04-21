Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Kế toán bán hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, số 68 đường số 11, khu dân cư Cityland Park Hills, P10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hằng ngày tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, lên đơn đóng hàng gửi cho khách
Quản lý, sắp sếp hàng hóa tại văn phòng
Hằng ngày Báo cáo doanh thu, các khoản thu - chi, tồn kho cho cấp trên
Các công việc phát sinh liên quan khi có yêu cầu từ cấp trên

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

