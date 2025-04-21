Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 4, số 68 đường số 11, khu dân cư Cityland Park Hills, P10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hằng ngày tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, lên đơn đóng hàng gửi cho khách
Quản lý, sắp sếp hàng hóa tại văn phòng
Hằng ngày Báo cáo doanh thu, các khoản thu - chi, tồn kho cho cấp trên
Các công việc phát sinh liên quan khi có yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
